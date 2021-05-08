青春過YOLO女！台灣童星做AV女優激阿媽　下周出道

ViuTV節目《YOLO的練習曲》集合20位索女KOL組女團，早前一出即刻令人眼前一亮，正當宅男高呼「摸牙摸牙（More more）」之時，原來台灣嘅女神更大膽，唔止外形清純過一班YOLO女，有台灣童星大個女更加飛去日本做AV女優，晚晚陪住宅男，做佢哋嘅啟蒙老師！

新人伊東愛瑠將於今個月13日AV出道，片商主打佢係台日混血兒，細個更加喺台灣做過戲，童星出身演過國民劇，身份真係令台男感覺又親切又有Feel，而且呢位伊東愛瑠仲話：「我的中文可能不太流利，希望你們能告訴我。」

翻查佢社交網，清純程度高，皮膚白滑嘅佢愛着校服，簡直就係同一班YOLO女嘅造型如出一轍，不過喺佢Pure嘅外貌下，佢更成日解開衫鈕晒出深長事業線，又會大玩女僕誘惑，真係未出道先令人期待。

不過佢之所以去日本拍AV，係因為媽咪管得自己太嚴，咩都唔畀做，反而搞到想感受激情嘅佢，決定乾脆叛逆到底，入行做女優，呢個原因真係令人啞口無言，不過佢捨身惠澤一眾男士，真係好有大愛呀！

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