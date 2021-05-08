怕水黃妍為MV浸水似窒息　池邊漏水險觸電

唱作女歌手黃妍（Cath）的新歌《無聲浪》說的是她與外婆的故事，外婆是腦退化症患者，記憶很錯亂，看着外婆彷彿活在不同時空裏，無法跟上對方的頻率，說話的聲音有如沉入海底，化成聲浪，只聽見咕嚕咕嚕的聲響，她有感而發，把這份心情記下。Cath坦言錄完後翻聽時，已經聽到喊，當收到導演向她講解MV拍攝場口，當中一幕要她喊的戲份，她演技大爆發，哭戲變爆喊，她自己都感意外。

由於小時候有過遇溺的經歷，她十份怕水，她說：「我好驚水，好驚成個人要浸入水裏面，水溫又凍，好似窒息咁！今次仲要打側浸，令鼻腔容易入水，我又唔識閉氣，真係好討厭呢個感覺，我浸到成個人喺咁震。」

她要浸水拍攝感到好痛苦，但她身邊的同事也有「共苦」，她帶點抱歉說：「因為喊到中間停機去補妝時，仲係眼紅紅、眼腫腫咁樣，要一直補妝，其實化妝師都好痛苦，因為整個妝容都畀我『喊爛』咗。髮型師仲崩潰，因為我要一直浸水，佢幫我set咗一個鬈髮造型後，因為浸過水，要不斷回復直頭髮，佢喺我每take完一個shot後，都要用好長時間去幫我set造型，真係辛苦晒佢哋。」

當日攝製隊在影樓內放置一個充氣水池拍攝，但在拍攝期間，有工作人員發現水池疑穿窿漏氣，池邊開始塌下，水隨之溢出，因為池邊有很多電線和插頭等，大家擔心有漏電和發生觸電意外，立即「救」出瞓在池中的Cath，她笑說：「我成個人濕住咁離開水池，拖住一身濕淋淋嘅衫走咗一大圈，依家諗起都覺得好搞笑。」