自爆細個勁調皮　宋仲基公開童年照：打爛過3個魚缸

剛拍畢韓劇《黑道律師文森佐》的男神宋仲基，昨晚透露事務所的官方頻道舉行線上粉絲見面會，他指一直打算在劇集播畢後便要舉行與粉絲互動的活動，對於相隔3年再舉行粉絲見面會感到很興奮，而他在《黑》劇中的角色「Vincenzo」受到大批觀眾愛戴，他就搞笑地說：「我很享受（大家的反應）。」

宋仲基在《黑》劇中身穿韓服及將花插在耳後扮巫師的造型令不少劇迷聯想起他的成名作《成均館緋聞》，他笑指拍攝該場面時本來想發揮搞笑本色，但遭導演金熙元阻止，對方指巫師要守住美貌，宋仲基便主動提出將花插在耳背。

他早前開通官方社交網，但他就大爆帳號並非他親自管理：「因為我是『機械癡』，經常不記得密碼，現在是公司替我管理。」而當他想公開照片或想與粉絲交流時，便會與事務所商量，笑指雖然很怕醜，但和粉絲溝通的確很有趣。他又公開童年照，笑指兒時十分頑皮，讀幼稚園時曾在1年間打爛3次魚缸：「我當時是梅花班，但試過跟着喜歡的女孩子到迎紅杜鵑班，是很難控制的學生。」

當問到若《太陽的後裔》中的「劉時鎮」與《黑》劇的「Vincenzo」決鬥，哪一方會贏時，他便指是「Vincenzo」：「雖然兩個人的武術實力很相近，但劉時鎮畢竟是在法律的範圍內活動的人，到達邊間時劉時鎮可能就會放棄，他不會傷害其他人。」

有份拍《黑》劇的男星金聖喆之後驚喜現身，與宋仲基分享合作時的趣事，而宋仲基又透露會休息一段時間，預告將會以某種形式再跟大家溝通：「作為演員，他的作品應該就是最好的溝通方法，我很快會帶着好作品跟大家見面的。」