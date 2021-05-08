諾記親民5G機　3千有找玩蔡司鏡

HMD Global早前發表了6款Nokia新機，包括 C10、C20、G20、G10、X20及X10，當中5G手機X20及入門C20近日率先抵港。

Nokia X20採用Qualcomm Snapdragon 480處理器及8GB RAM，卡槽可插雙SIM，是近期售價最親民的5G手機之一。如同近年Nokia的旗艦機，它的6,400萬像素4鏡頭取得蔡司光學認證 (ZEISS Optics)，拍攝質素有保證。鏡頭間又對應Dual Sight功能，主鏡頭可與3,200萬像素前鏡頭同時開啟，廣角及超廣角主鏡也可同時拍攝，讓用家更容易拍出多角度相片。另支援電影模式及景深成像技術，前者為影片帶來專業級分色，後者則讓主體更為突出。惟留意的儲存空間只有128GB，唔想成日剷相就要加裝microSD卡了。

Nokia C20則是千元有找的實惠手機，採用6.5吋HD+高清屏幕、500萬像素前置及主鏡頭及3,000mAh電池，處理器是較罕見的八核心Unisoc SC9863A，並運行Android 11 Go系統，整體規格有點落後，較適合當作後備機或不追性能的用戶使用。

以上兩部手機現已發售，當中X20提供2年保養、長達3年系統更新及安全性更新。