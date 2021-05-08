冇獎項冇名氣？張繼聰感恩因為音樂識老婆

歌手張繼聰早前接受鄭丹瑞節目訪問，大談有關壓力的話題，他坦言疫情令他帶來很多家庭壓力，兩位小朋友長時間留在家中上課，女兒張靖由幼兒班至K1都在家中學習：「我好似要同佢一齊讀K1咁樣，一朝早起身就同佢一齊上堂，有時仲要一齊做功課。」更笑言學校一旦復課，全香港的家長都會鬆一口氣。

照顧和處理一個家庭不容易，例如買餸、訂貨等，他指這些瑣碎家務對自己而言是痛苦事，故此十分感激太太謝安琪用心處理這些家頭細務，為他分擔了不少。

張繼聰談到初入行當歌手，遇上很多挫折，並笑言：「一開始我係玩音樂，但有好長時間覺得係音樂玩緊我。」雖然如此，但同時亦因音樂令他認識了太太謝安琪、朋友及了解自己身為表演者應有的價值觀。現在音樂對他而言十分重要，每一個人都可以藉着音樂宣洩情緒、治療及了解自己，他謂：「我透過寫歌抒發情緒，雖然音樂冇畀到獎項同名氣我，但音樂令我可以好實在去點睇生活、點睇自己。」

至於親子話題，如怎樣教導即將步入青春期的兒子張瞻，張繼聰指會鼓勵兒子做自己覺得有熱誠、喜歡的事，也會開展「男人之間的對話」，教導他建立健康的價值觀、培養責任感、照顧別人；對於女兒，他則苦笑：「個女係盲點，完全冇辦法！佢好醒目，做錯嘢識扮喊。」但坦言就算忍痛都要做家中「衰人」的角色去教導她。