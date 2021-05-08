混血之謎！陳凱琳阿媽爆仔女14歲樣貌突變

前港姐陳凱琳（Grace）的母親陳劉惠嫺（Connie）接受電台節目主持人車淑梅訪問，她表示今個母親節最熱鬧，因她多了新抱，也添了孫兒，子女們已預告母親節會為她親自下廚或外出用膳慶祝，笑言已準備任由他們擺布，總之健康開心，日日都是母親節。對於外界將Grace與龍鳳胎弟弟Derek的混血兒標致外貌與大女兒Joyce作比較，坊間亦流傳大女兒曾因妹妹較漂亮而感到自卑，她說：「其實Grace同Derek龍鳳胎出世嗰陣，同大家姐一樣非常白淨，但突然喺14、15歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多賀爾蒙啦！」又指在Joyce 14、15歲進入青春期，曾問大女如妹妹較靚可會不舒服，大女表示不會，因為Grace是她妹妹，更指其他人不可用容貌分裂親情。Connie又指Grace愛家庭，好愛家姐及崇拜家姐。

提及Grace事業剛起步便受到鄭嘉穎熱烈追求，傳聞當時陳媽媽並不接受，Connie直認不諱：「係呀！1.我唔認識佢（嘉穎）；2.聽聞佢好花弗；3.年紀都有少少影響，怕佢只係玩玩吓。但我唔可以一刀切，始終大家都係成年人，我初時唔想見佢，因為我驚唔知點面對佢同相處。我真係好驚，好唔開心，唔知點算好，因為呢次係Grace嘅初戀，Grace就提議大家分開祈禱，結果，祈禱中，上帝要我主動去認識佢……」Connie記得首次見嘉穎，他表現好熱情和有禮貌，是誠實好孩子，值得尊重，她說：「心入面係唔應該諗佢搶咗我個女，或者佢哋2、3年之後會散啦，更唔應該無奈地、死死氣地承認佢哋一齊……（於是）我繼續禱告，經過多次溝通，我哋先至互相接納，至可以融為一體。」

問及Grace與嘉穎拍拖3年就結婚是否太快？她覺得是Good Timing：「呢個女婿好熱情，好尊重兩個老人家，第一次見面就送我老公一支極名貴紅酒。平時我同佢（嘉穎）常會通信息，我湊緊孫又會打電話畀佢，佢又會即刻接，我哋冇隔膜！」她又大讚女婿：「鄭嘉穎結婚之後，我更加認識佢，佢以家庭為重，重到我要叫佢減啲，唔好咁誇張，佢成日問，兩個仔大咗會唔會唔夠錢用，驚住通貨膨脹，成日問老婆舒唔舒服，我話佢依家已經好好，佢話應該仲可以好啲，成日叫Grace唔好慳錢，要用就用！佢又會神神秘秘買個靚手袋送畀Grace，仲同Grace講『唔知點樣去多謝你，我真係好愛你！』佢（嘉穎）對媽媽、家人，甚至工人都好好，我以為佢係講嘢大聲嘅大男人，原來佢好細心、好窩心、好體貼！我呢個女婿好似紅酒，初試一啖未開透，未飲出味道，一路飲一路開，味道會變化多端，愈來愈好，可能以後仲會有另外一個境界！我好愛佢，真係好愛佢，佢好抵錫！我畀佢101分，嗰一分係上帝額外加上去嘅！」