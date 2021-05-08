潮牌 x 藝術　塗鴉玩味聯名

服飾單品包括短袖恤衫、圖案上衣及短褲都採用3款大膽搶眼的動物角色圖案。（互聯網）

於上世紀70年代出現於紐約的嘻哈文化，包含了塗鴉（Graffiti）、街舞（Breaking Dance）、打碟（DJ）及說唱（Rap）四大元素。而最初只能偷偷摸摸進行的塗鴉藝術，發展步伐明顯遠遜於後三者。幸好近代普羅大眾對於塗鴉接受程度大大提升，而潮流品牌亦樂於與塗鴉藝術家聯名合作，或者將一些塗鴉元素融入單品設計，將塗鴉與主流藝術掛鈎。今季德國時尚品牌MCM與韓國藝術家SAMBYPEN攜手推出的限定系列，正是從塗鴉文化中擷取靈感，並將當中包含具顛覆性、叛逆及玩味的獨特美學注入MCM服飾及配飾當中。

MCM x SAMBYPEN聯名系列的設計圍繞塗鴉圖案，除了使用塗鴉作品常見的粗體泡泡字（Bubble Letters）去演繹MCM品牌標誌，更分別從慕尼黑獅子、德意志皇帝威廉二世及德國復活兔引伸出Henry the Timid Lion、Kaiser the Blunt Puppy及Haru the Wicked Rabbit 3款動物角色。

系列中的服飾如風褸外套、短袖恤衫、連帽衞衣及圖案上衣，均採用此3款大膽搶眼圖案作主打；而背囊、手袋、咕𠱸及拖鞋等皮革配飾設計，則於MCM經典Visetos皮革上加入不同塗鴉圖案，將柏林的藝術氛圍與首爾的活力形象完美交織。