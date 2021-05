潮牌 x 藝術　塗鴉玩味聯名

於上世紀70年代出現於紐約的嘻哈文化,包含了塗鴉(Graffiti)、街舞(Breaking Dance)、打碟(DJ)及說唱(Rap)四大元素。而最初只能偷偷摸摸進行的塗鴉藝術,發展步伐明顯遠遜於後三者。幸好近代普羅大眾對於塗鴉接受程度大大提升,而潮流品牌亦樂於與塗鴉藝術家聯名合作,或者將一些塗鴉元素融入單品設計,將塗鴉與主流藝術掛鈎。今季德國時尚品牌MCM與韓國藝術家SAMBYPEN攜手推出的限定系列,正是從塗鴉文化中擷取靈感,並將當中包含具顛覆性、叛逆及玩味的獨特美學注入MCM服飾及配飾當中。

MCM x SAMBYPEN聯名系列的設計圍繞塗鴉圖案,除了使用塗鴉作品常見的粗體泡泡字(Bubble Letters)去演繹MCM品牌標誌,更分別從慕尼黑獅子、德意志皇帝威廉二世及德國復活兔引伸出Henry the Timid Lion、Kaiser the Blunt Puppy及Haru the Wicked Rabbit 3款動物角色。

系列中的服飾如風褸外套、短袖恤衫、連帽衞衣及圖案上衣,均採用此3款大膽搶眼圖案作主打;而背囊、手袋、咕𠱸及拖鞋等皮革配飾設計,則於MCM經典Visetos皮革上加入不同塗鴉圖案,將柏林的藝術氛圍與首爾的活力形象完美交織。