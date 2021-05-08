本日日本：建築模型博物館？其實係Cafe！

博物館附設Cafe唔出奇，但如果係博物館同時又係Cafe就比較少見了。剛於上月底在東京新宿區開幕的Architecture Cafe棲家（アーキテクチャカフェ棲家）是全日本首間能夠近距離欣賞建築模型的博物館型Cafe。內裏設有12座出自世界建築名家之手的建築模型，包括20世紀重要的建築師之一Le Corbusier、著名日本建築師隈研吾等作品，並由著名的模型專家林洋平製作，讓你邊吃東西邊欣賞。而且場內更安排了建築師及地產專員跟客人交流，可謂服侍周到。食品方面，可以品嘗到著名朱古力專家齋藤美穗主理的「Miho Chef Chocolatier」生朱古力跟朱古力蛋糕，以及麻布十番名甜點店「天のや」監修的雞蛋三文治，更有自家製水果三文治供應。而晚上6時後Cafe會改為酒吧時段，建築模型在特別燈光照射下，帶來不一樣的觀賞效果呢。

Architecture Cafe棲家

地址：東京都新宿區新宿3-6-7第6三和大樓4樓

營業時間：Cafe時段10:00am~6:00pm，酒吧時段6:00pm~4:00am