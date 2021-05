視后蔡思貝今年大豐收,名利雙收工作接個不停。繁忙的工作難免會忽略與家人見面的時間,不過母親節這個大日子,孝順女當然要百忙中抽空同家人慶祝,與他們外出飯局吃好東西,除了海膽還有魚子醬等。蔡思貝將相片上載到社交網,見父母笑得開懷,食飽飯又到海邊散步談心。

蔡思貝感恩表示:「有多久沒細緻地看看他們的臉孔了?只想盡我能力和他們多多吃喝玩樂。Happy Day Out :) Want unlimited time with you。」王君馨、陳嘉寶大讚她乖女,簡淑兒更賣口乖指伯母像少女。網友又問相片是否由胡鴻鈞操刀?