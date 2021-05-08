【風光背後】長期受失眠困擾　金請夏心臟偏小曾暈倒

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce 101》第一季出身的限定女團I.O.I，於2017年1月解散，組合日前趁出道5周年合體開直播，相隔多時跟粉絲互動。而25歲的成員金請夏在組合解散後以個人身份發展，憑正面形象和歌舞實力，獲得大眾喜愛，《Roller Coaster》、《Gotta Go》及《Snapping》等歌曲都有很不錯的成績，算是隊中發展最好的成員，不過原來她多年來都受健康問題困擾！

金請夏去年12月不幸染疫，令原定於今年1月4日推出的新碟《Querencia》要押後至2月15日推出，她康復後亮相節目《儘管問吧》，憶述隔離期間的經歷，她指自己是無症狀患者，所以沒有感到不適，但她過往在宣傳《Gotta Go》時就曾經暈倒：「做了檢查之後，發現原來我的心臟比普通人小，我經常有慢性疲勞，原來是因為我出世時身體就比一般人弱，我看到燈光便會皺起眉頭，經常被人誤會，我試過整天在陽光上拍攝，晚上就暈倒和嘔吐。」而她又自爆有失眠問題：「最近我就最多只能睡到2小時。」

金請夏坦言因為自己是事務所的第1個歌手，覺得自己有責任做到最好，令其他職員都可以繼續有工作，不過主持徐章勛就勸她要注意休息：「健康變差的話，更加不可能長時間工作，影響就會更大，你的健康才是最重要的，應該適當地休息，這樣才能做得長久。」