全新中菜餐單　和親友開心Share

和家人聚會或宴客，很多人都喜歡選擇方便分享的中菜，近日坊間有多間中菜廳都推出全新的主題菜單，既有選用本地食材的輕盈菜式，也有精緻繁複的創意手工菜，老少咸宜，一大班人來分享也很適合。

周年餐單

每逢有周年紀念，總會有特別的安排。香港麗思卡爾頓酒店為慶祝10周年，推出不同的優惠。其中一項是在這個5月，米芝蓮二星中菜廳天龍軒廚藝總監劉秉雷師傅推出的10道單點菜式「十年龍情」餐單，當中有將冬瓜切成「10」字做出來的白玉官燕龍蝦湯、變奏版的花雕蛋白蒸富貴蝦、鮮味的XO醬鮮菌炒日本象拔蚌和清甜的桃膠金酒燉津梨等，讓大家從味蕾感受粵菜之美味。

本地食材

很多時大廚選擇食材的話時候，都喜歡選用外國出品，其實本地的出產也有不少可取之處。中環唐人館近日推出多款選用本地種植和來自新界有機農莊的食材炮製新菜式，當中包括有番薯煮本地鬍鬚雞、本地枸杞浸北海道十勝豚、有機油麥菜炒豆豉帶子崧、水耕西洋菜老陳皮手打牛餅飯和有機紅菜頭官燕酸乳酪等，感覺健康，配搭亦見新意。

創意粵菜

精緻的粵菜手工繁複、擺盤精細，於本地佔一大席位，香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒近日推出多款全新的手工菜式，包括味道清新的柚子竹笙卷、繁複的胡椒荷苞鱔、健康的瑤柱蝦乾菊芋春菜煲、滋潤的芙蓉雞片竹笙花膠羹、惹味的青葱爆蠔爽、油泡獅頭魚球和梅辣醬燒深海牙魚等，配搭有新意。

星級盛宴

米芝蓮星星是大部分人搵食的指標之一，中環米芝蓮二星的營致會館由現時至10月，推出6道菜或8道菜的「米芝蓮盛宴」嘗味菜單，開胃前菜包括黑魚子海紅葉伴南非鮑甫、花雕太白醉香鴿、柚子蜜餞鰻魚球和西班牙黑豚肉叉燒。緊接就有選用本地活龍蝦炮製翠蔬金瑤碲香龍蝦球、補身的花膠北菇燉菜膽，彈牙入味的濃扣家鄉釀遼參、惹味的芥末京葱爆日本鹿兒島A4和牛柳和珊瑚金菇釀竹笙卷，最後以香杧汁官燕奶凍作結，每款都是師傅的精心設計。