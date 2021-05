2018年港姐亞軍鄧卓殷(Amber)26歲生日,獲同屆冠車陳曉華(Hera)和佳麗鞏姿希(Krystl)為她舉行生日會慶祝。三人攬實大合照相當有愛,壽星女拿着生日蛋糕兼許願,開心之情洋溢於臉,她說:「原來我哋嘅高度自然形成咗個心形,Thanks for walking together。」而Krystl亦送上祝福,表示:「Happy Birthday to our baby girl,只希望你以後keep住日日開開心心,健健康康。繼續做我哋個開心果,Love you。」網友大讚三位靚女聚首一堂顏值超高,在圈中能夠保存真友誼,相當難得。