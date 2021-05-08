趙學而唔恨同MIRROR合作：唔好將個Curve拉高

人氣男團MIRROR今晚舉行第三場騷，趙學而、彭秀慧等到場觀賞，前者雖然低調捧場，但於人海中被認出，透露與朋友齊齊買，但朋友則買VIP飛，下午有份睇綵排。問到可有特別喜歡哪位成員？她說：「全部都鍾意，因為之前喺《Chill Club》合作過，見到佢哋成績唔錯，係好謙虛嘅新生代，經理人花姐功勞最大。」

學而更指12位成員均很特別，如Ian演技不俗，唱歌亦很動聽，有幾位成員雖然非經常站前線，但也有個人長處：「Alton講嘢好叻，Tiger、Jeremy個性比較靜啲，但跳舞、唱歌時就好有魅力，所以好值得支持。（想唔想同佢哋合作？）唔好將個Curve拉高，睇到啲後生玩得開心，身為老人家應該用欣賞角度去睇，唔一定要叉隻腳落去嘅。」

而開場前，一眾「鏡粉」繼續瘋狂買紀念品，除了口罩及Tee外，其他紀念品的是日配額均被搶購一空，至於場地外的打卡影相位就仍然人山人海，有粉絲還帶同愛犬到場，於偶像人形氣球公仔前拍照留念。

另外，嘟姐於日前都去了欣賞MIRROR演唱會，她昨日於電台節目中大講睇騷後感，她對MIRROR讚不絕口，而最令她驚訝是以為男團都是女土捧場，剩下的男士都是被迫，她透露當晚情況：「有男有女、有老有少。坐我前面係一對夫婦好落力偷影相，同埋啲fans又好好，唔係側埋鍾意邊個成員，係個個都平均咁鍾意，啲燈牌係換嚟換去，邊個出場就換，全部都係咁平均地愛。」