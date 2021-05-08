《聲夢傳奇》蓮姐崩潰爆喊　扮BLACK PINK被批A貨

無綫歌唱節目《聲夢傳奇》播出第5集，上周藍隊落敗，決定淘汰林沚羿，餘下成員繼續分做紅隊、藍隊進行第3輪比賽，他們以回合制形式對戰，總共5個回合。每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可以用其他形式一起演出。第1回合是2對2，藍隊派出鍾柔美（Yumi）及文凱婷（Aeren）選唱韓國女團BLACK PINK的《How you like that》，2人擔任主音，與同組的炎明熹及林君蓮「蓮姐」（Kaitlyn）組成女團跳舞出戰，但蓮姐從未學過跳舞，受到極大挫折而崩潰爆喊。而隊員與導師商量揀歌時，原來當時泳兒因又暈又嘔入了醫院。

紅隊則派出張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）以2人男子組合迎戰唱《眼色》，排舞時他們想表達雙重人格的感覺，兩男哄得好埋，Aska笑言最頂唔順是他們哄得太近而聞到口氣，而導師周柏豪、JW及泳兒就大讚他們夠放。身為健身教練的Aska身穿西裝真空上陣，大騷肌肉，期間Archie摸對方心口，大玩HeHe。

兩組表演完後到評審環節，趙增熹讚Yumi啱唱此曲，但Aeren就不夠好，表現一高一低，張佳添直批：「一個A貨嘅BLACK PINK，有2個仲要係啞！唔係啱拍子就得，要有態度，相反男仔用自己心思、創意去做個表演出嚟，好欣賞。」最後紅隊以18對7擊敗藍隊。

第2回合是1對1，藍隊派出蓮姐唱《光年之外》，期間揀歌時與導師意見不同，搞到好亂，「奶爸」李克勤就幫手向導師衛蘭、Gin Lee及AGA反映意見，叫她們要為隊員提升士氣。表演時蓮姐明顯欠佳，舒文看完其演出後直言：「係咪有嘢發生咗？你以前有個Focus，今日係冇咗，今日嘅佢唔係佢。」搞到她在台上再次爆喊，Gin Lee亦不禁落淚，衛蘭大爆原來她狀態不佳是因為其啟蒙音樂老師過身，Eric Kwok鼓勵她在此情況下，之前要跳首開心的歌曲，現時還要出賽唱歌，已做得好好。

紅隊就派出詹天文（Windy）唱《Bang Bang》，並找來姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）一齊跳舞，2人以女團出戰。但Chantel在正式錄影前2小時，因肚痛而不能參賽，令Windy要孤軍作戰，最終表現自信十足。克勤讚她：「咁樣唔易，比賽前有咁大改動，除咗舞步，心態上要調整，幾成功，過關。」Eric Kwok謂：「我覺得呢隻歌唔係咁唱，係再放好多！依家呢個力係啱啱好，但無論咩事，你都係好pro，好穩定嘅表演，蓮姐要學吓。」Dear Jane的Howie就鼓勵蓮姐：「我當年媽媽去世，我第2日要綵排，嗰陣不停鬧隊友，咁多年都冇道歉，你已做得好好。」最後紅隊以22對3再次擊敗藍隊。