終日以淚洗面！譚俊彥湊仔減壓　譚凱琪忙爆囡囡嬲豬

譚俊彥（Shaun）和譚凱琪（Zoie）為新劇要日喊夜喊，早前一場送別愛犬的戲份，大隊在真正寵物善終中心實地取景，繼續喊唔停。他們表示每天看着時間表為喊戲倒數，希望盡快喊完，Zoie直言工作太忙少見女兒，感覺囡囡有點嬲豬。

譚俊彥、譚凱琪、陳山聰、趙希洛和阮兒日前到觀塘為新劇《十八年後的終極告白2.0》開工，劇情交代Zoie的角色痛失愛犬，現場她與趙希洛喊出真眼淚。Zoie說幾年前飼養的愛犬離世做過善終，故當她抵達現場嚴肅的環境，已感毛管戙，好容易投射心情，話喊就喊，不過她隨即開心宣布：「今日係喊戲嘅最後一場。」

被女兒冷落

譚俊彥亦認同劇情掀動大家的情緒，每人都以淚洗面，他說：「我有個月曆Mark住，今日我同Zoie係最後一場喊，我自己嗰啲就仲有啲。我本身唔容易喊，希望拍完快啲將負能量趕走，呢幾日休息返去湊仔，成個人開心番。」Zoie則覺得因少時間陪囡囡而遭到冷待：「個女對我反應冷淡咗，以前見親我就笑，依家唔笑，覺得佢嬲咗我，我會好快氹番佢，佢係Cool Baby。」

簽保密協議

同場的陳山聰和趙希洛飾演一對，山聰說：「呢兩個月Keep住好沉重、複雜、唔開心，只有放飯短暫開心，試過有場戲沉重到停機後都唔傾偈。仲有幾日就拍完，想快啲抆走個角色，個角色令我好辛苦，好唔舒服。」他說與監製簽了保密協議，只有6個人有第2個劇本，不能劇透。希洛角色懷有4個月身孕，自言也受拍攝情緒影響而失眠，要做瑜伽和跑步發洩。