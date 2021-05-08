王敏奕糖妹擇偶條件大不同！圈外圈內各有所愛

王敏奕（Venus）及糖妹（黃山怡）這對好姊妹從劇集《女人俱樂部》相識至今，感情深厚，不過對於會否揀圈中人做另一半，2人卻有截然不同的看法。與曾國祥結婚的Venus，認為同一圈子的伴侶思想較一致，對方明白自己的感性位，時間又較易掌握。至於糖妹就「見過鬼怕黑」，現選擇與圈外人拍拖，大家各自在不同範疇打拚，可以認識另一個世界，又坦言與男友都是理性人，對方更成功治到她！

Venus與曾國祥（Derek）於2019年在日本結婚，對於選了圈中人做另一半，她笑言：「緣分真係好難講，其實我係唔鍾意男演員，因為好怕男人化妝，好唔man，鍾意好真實，有少少鬚，但Derek絕對唔係男演員style，佢係放飛自我。」她認為與圈中人拍拖的好處是可以互相體諒：「有時突然早收或唔使開工好難約人，圈中人會有呢方面嘅優勢，大家都係flexible嘅行程。（拍親熱戲又唔使交代？）試過有朋友嘅男朋友都係呢行，係拍人嗰個，但佢接受唔到女朋友做幕前親熱戲，我同Derek都會笑佢男友咁大男人、咁保守。」她又謂與老公都是感性的人，故十分之夾：「佢始終係男仔較內斂，唔似女仔咁水造，但因為佢感性，會明我好多感性位，唔會覺得誇張。」

生兒育女 循序漸進

結了婚，下一步就是生小朋友，現年29歲的她只想循序漸進：「生小朋友對我哋呢行係有啲影響，例如行程上，拍戲要通宵，但又想畀番時間小朋友，手掌係肉、手背又係肉，好掙扎，唔想是但一邊做得唔好，所以處理好自己嘅嘢再諗，但到時又要諗另一半係咪都準備好想生小朋友，所以係循序漸進。我媽咪就好想我生，因為長輩想抱孫，但我話畀佢聽兩樣嘢好難同時並行，想事業再衝刺先諗。（有仔趁嫩生？）我都過咗趁嫩生嘅階段，真係嫩係25歲之前，依家又未去到再唔生唔得，仲可以徘徊一陣。」

糖妹曾經與何浩文拍拖，現時男友則是長駐日本的圈外人，她坦言：「我會揀圈外人係因為試過圈中人，以前始終細路女，戀愛大過天，但依家出道10年，唔再係傻更更女仔，所以依家想關係對等啲，你有你嘅事業，我有我嘅忙碌。」問到圈外人可會較難接受女友演親熱戲？她笑言男友很理性：「我都會想激吓佢，話我可能拍床上戲，但佢會答『哦，去呀，做嘢之嘛，你都唔會唔鍾意我嘅』，好有自信好淡定。」

她笑言自己已屬理性，可是仍比他不上：「好難耍賴，有時我躁躁哋，佢會話你做嘢先啦，收咗我道火，治到我！」她亦表示男友從商，大家可以討論不同層面的話題：「佢會教到我從商業角度去睇嘢，我哋會討論時事、國際新聞、市況，依家我哋話題係區塊鏈，係佢之前嘅專業，而我又好有興趣，所以真係好夾。」

深思熟慮 唔怕遲婚

講到結婚，現年33歲的她認為時機未到：「遇到又想花幾年時間熟悉了解吓大家，唔可以倉卒。（怕唔怕遲婚？）遲婚唔係一個問題，但如果另一半想生小朋友就確實有少少擔憂，事業型嘅藝人晨早7點就要起身湊仔，我諗仲可唔可以瞓到10點先起身。（對生小朋友卻步？）不嬲卻卻哋，我咁細粒點生，哈哈，又減肥減到咁瘦。（心態上想唔想？）視乎伴侶同我呢幾年賺咗幾多錢，因為搞掂屋企人係最重要。」