開業未夠半年！張敬軒禮服店清空惹執笠疑雲

歌手張敬軒投資的禮服婚紗店突然撤離銅鑼灣，引起結業傳聞。原來素有生意頭腦的並非打退堂鼓，反而是進駐中環吸客，名副其實的生財有道。

張敬軒瓣數多多，除發展歌唱事業外，又涉獵餐廳、包點、錄音室甚至禮服等生意。儘管疫情之下百業蕭條，重創經濟，但大無畏的他依然繼續擴展生意版圖，去年開始他以常任品牌歷史顧問及投資者身份，協助法國禮服品牌Sennet Freres在本港重組，並於經理人公司老闆楊受成的支持下，以超優惠價租下銅鑼灣羅素街佔地近9,000呎、4層高的舖王開始營業，未及半年已成功搵到「第一桶金」。

該品牌重組「復業」後即大事宣傳，並在張敬軒手上搞得有聲有色，獲不少圈中人追捧，例如湯怡月前結婚，便揀中該品牌的婚紗作為嫁衣。然而近日有粉絲發現該店突然清空，地面入口被木板圍封，外貼出租單張，隨即引起結業傳聞。

本屬pop up store

記者昨日向張敬軒求證，他透過經理人霍汶希對外大派「定心丸」，澄清一切只屬美麗的誤會，她說：「梗係唔係結業啦，啱啱搞嘅時候，軒仔都講過嗰度只係pop up store（短期店），而之後生意都唔錯，依家搵到合適嘅地點咪搬走囉，婚紗店都喺社交平台交代咗詳細情形，以及新店地址。（搵到嘅第一桶金好豐厚？）我唔清楚，呢啲要問番當事人。」