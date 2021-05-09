【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿八丁巳土建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：會友、裁衣、飾牆

忌：出行、理髮、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

愛情運偏弱，隨身佩戴玉吊墜有助扭轉劣勢。

金牛

事業朝好的方向發展，可從容地取得好業績。

雙子

身心狀態不錯，可趁機多做運動，鍛煉體能。

巨蟹

善有善報！只要能力所及，不妨多幫助別人。

獅子

運勢中規中矩，不屬於自己的專長就不要碰。

處女

事業運差勁，宜提起精神，可由執正外表做起。

天秤

當生活不如意時，應放慢腳步，先檢討自己。

天蠍

事業、愛情兩得意，但太張揚有可能令人眼紅。

人馬

有時候不要太計較，佩戴玉吊墜可趨吉避凶。

山羊

感情生活美滿，多穿着青色裝束可提升魅力。

水瓶

運氣平平也不要緊，保持正面心態，就沒問題。

雙魚

待人接物不能自私自利，否則運氣再好也沒用。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）豬 麻煩多

鼠

世事瞬息萬變，意外頻生，處理問題要有耐性。

牛

諸事不順，令你煩躁不安，宜及時調整心態。

虎

溝通能力增強，工作上能得到貴人伸出援手。

兔

財運稍遜，除了家用外，還要應付額外開銷。

龍

生活無憂無慮，甚至可迎來令你興奮的喜訊。

蛇

獲家人鼓勵與支持，為事業發展打一支強心針。

馬

做人要有容人之量，否則有機會陷入口舌之爭。

羊

精力旺盛，能獨力解決棘手難題，滿足感大增。

猴

事業運普通，只要保持樂觀心態，問題不大。

雞

很多事情等待處理，一定要分清輕重緩急才行。

狗

有好建議要大膽提出，可望得到公司的認可。

豬

是日沖煞，麻煩事接連發生，還有可能破財！

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

有利夫婦溝通的風水技巧

男女之間要維持良好關係，最緊要是溝通。能經常談話，把彼此的心意向對方傾吐，能明白對方當時的處境，二人的關係始終會比較好。那些常沒有甚麼話說的男女，或其中一方保持沉默，不想和對方說甚麼時，那是關係破裂的前奏。

女人是比較喜歡說話的動物，男人比較外向，着眼於工作。但實際上，女人較善於表達自己的感受和想法，長期沒有談話溝通的夫婦，雖然好像很寧靜，但其實是暴風雨的前奏，是感情破裂的先兆。

想挽回感情，就不能讓這種情況發展下去，要想方設法補救，就算對方不想溝通了，但你要做的，仍然是主動溝通，如果連自己的口也關上了，這段關係的前景就會非常暗淡。

除了自己找機會好好和對方談談外，還可以應用一些風水技巧，以利於製造一個溝通的環境。而最利於建立起溝通關係的，就是把家居設計用上天藍色，不是暗藍色。可以把牆壁塗上藍色的漆油，或是使用藍色為主的牆紙，來改革家中溝通的氣氛，其他家品如床單、窗簾布及傢俬等，都可以使用藍色作基調，當男女置身於天藍色的氣氛中，心境會平和很多，兩心之間的隔膜會少得多，最利於改善夫妻溝通。