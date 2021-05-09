【公開最「激」一次】容祖兒誓要做阿媽最大後台

有一種孝順叫容祖兒！自少在單親家庭長大的她，明白容媽一力湊大她和胞弟含辛茹苦，故名成利就後送上最好的以報親恩。除為曾患癌的媽媽守齋逾年，請最權威的醫生助抗病外，歷年來還贈市值逾4億元的物業，讓母親過優質生活。不過祖兒明白千金不及愛女陪伴一刻，故母親節前，她諗計為母親送上最大的驚喜，就是突然現身在對方面前並同慶母親節。

日前祖兒接受專訪時，大談為博容媽一笑，可以去到有幾盡，如不惜和同事夾計講大話，她說：「記憶中應該冇試過唔同媽咪一齊慶祝母親，之前一路都同媽咪講，我要留喺內地工作，唔知幾時返，仲叫啲同事話唔知，唔好踢爆我，但依家諗番轉頭都好唔make sense，因為啲同事又點會唔知我嘅工作安排呢？哈哈。」談及她拎住紮花突然在正於公園做運動的容媽面前出現，嚇到媽媽「O晒嘴」，她坦言自己都驚埋一份：「慢慢行埋去時，我都好緊張，怕嚇親佢，好彩佢都襟嚇。」

問到今次「嚇窒阿媽」，可曾試過玩出火激嬲容媽？她記得是10幾年的一次最大鑊：「我都試過激到阿媽掟拖鞋，嗰時我唔係咁成熟，依家好好多。」她一直視母親為最強後盾，不過時至今日，她望自己成為容媽的「最大後台」：「想分擔媽咪嘅唔開心、擔心，總之唔好嘅我都頂住。」

談及因容媽喜歡看內地節目《乘風破浪的姐姐》，跟祖兒說了一句「如果你參加這個節目一定會很好看」，令祖兒即時披甲上陣，往內地參加節目圓母願，忍痛和容媽分開整整10個月，她坦言：「算係人生中同媽咪分開最耐嘅一次，以前離港工作，最多都係10零日或1個月左右，不過呢段期間，媽咪知我忙，好多嘢要處理，所以佢唔會主動搵我，次次都係我搵佢傾電話、FaceTime咁。」

雖然母親不在身邊，但祖兒未試過掛念到喊，反而對方擔心自己居多：「都掛住佢啲食嘢呀，瞓覺呀，身體呀，唔可以用黐媽咪嚟形容，應該係話好鍾意同佢一齊，好多嘢想同佢分享。（咁容媽又掛住你？）我諗佢好似其他媽咪咁乜都擔心，尤其我好大頭蝦，又怕我冇湯飲，冇人照顧，身體健康呢方面啦。」

不過乖女怕容媽憂心，習慣報喜不報憂，尤其之前不在母親身邊時，就算因練歌太多引致喉嚨不適，要插5支針在喉嚨做針炙求聲，她只獨自默默承受，原因：「想佢睇得開心，所以我努力去做好個節目，咁我做每一樣嘢都係有價值嘅。」同時，她又覺得今次「旅程」最大得着是終給容媽證明自己已長大了：「原來我都可以自己照顧自己，不過有媽咪照顧，我會更健康，佢亦安心啲。」又指除遺傳了媽媽的容貌外，還有工作上的態度：「好願意付出，唔怕蝕底，默默耕耘，令大家對我有信心，喺工作上我做到都會做。」