江欣燕喊住叫媽咪原諒　肥媽唔收錢幫埋6號朋友

今天是一年一度的母親節，昨晚無綫節目《日日媽媽聲》邀來多位藝人帶同媽媽現身，分享母愛的偉大，而兩位主持余安安及羅敏莊更齊齊收到驚喜，余安安的幼女李文騫、羅敏莊女兒陳禛及羅媽媽突然現身，教兩位當事人感動非常。

至於嘉賓之一的江欣燕（欣欣）受訪時，坦言當年17歲入行，令性格保守的媽媽擔心非常，江媽媽亦承認：「當時跟住佢返《歡樂今宵》，後來發覺大家都好好，我放心喇。」欣欣更自爆錄影《日》的前一晚，兩母女深入聊天，結果江媽媽突然發脾氣，令她擔心對方會缺席錄影：「佢處理得好好。我知道當年我哋有芥蒂，希望你原諒我。媽媽，你畀咗條命我，我都會畀番我條命你。」欣欣全程爆喊，自嘲醜怪。

陳柏宇本集接受「大公審」，偕同剛在網上透露接受完人工流產的太太符曉薇現身，她投訴老公偏心女兒：「佢會幫個女按摩，甚至試過幫個女洗有屎嘅底褲。」她又搞笑問柏宇倘若自己與囡囡同時墮海，會先救誰，想不到柏宇老實不客氣回答：「救個女！」當工作人員把鮮花送到柏宇手上，從來不送花的他遞給太太謂：「好好享受，下次（送花）唔知幾時喇。」搞笑非常。

而黃建東與媽媽現身時，重提當年雙親為了支持他去留學而放棄換樓，又即席自彈自唱獻給母親，搞到對方感動非常。本身有8名子女、17個孫及兩個曾孫的肥媽，帶同契仔陸浩明（6號）現身，承諾將來會跟足儀式，待對方結婚時會送金豬牌給契新抱，6號更爆料：「試過我有朋友病咗要做手術，阿媽（肥媽）嗰晚要飛，佢同我講唔緊要，即刻去機場搵佢攞藥，佢話明唔收錢，只想大家身體健康，佢好有義氣。」之後工作人員安排身在遠方的孫仔拍片，向肥媽說母親節快樂，搞到眼淺的她爆喊，而肥媽其中一名兒子驚喜到場，並叮囑她計劃退休，享受生活。