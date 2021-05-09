東方日報C1：祖兒後悔唔成熟　激到阿媽掟拖鞋

今日是母親節，身為「孝順女KOL」的天后容祖兒分享鮮為人知的母女情，自爆曾經激到母親飛拖鞋洩憤，不過母女間豈有隔夜仇，被祖兒當女錫的容媽，有女陪伴更勝收4億物業。至於崔碧珈、蔡思貝、單文柔、李元元亦趁佳節表達「世上只有媽媽好」！

有一種孝順叫容祖兒！自小在單親家庭長大的她，明白容媽一力湊大她和胞弟含辛茹苦，故名成利就後送上最好的報親恩，除為患癌的媽媽守齋逾年，請最權威的醫生抗病外，還贈市值逾4億元物業，讓母親過優質生活。不過她深懂千金不及「近身女」的道理，故母親節前，祖兒諗計炮製最大驚喜，就是突然現身在容媽面前同度佳節。

冇隔夜仇

日前祖兒接受專訪，大談為博容媽一笑，可以去到幾盡！例如她不惜和同事夾計講大話，她說：「記憶中應該冇試過唔同媽咪一齊慶祝母親節，之前一路都同媽咪講，我要留喺內地工作，唔知幾時返，仲叫啲同事扮唔知，唔好踢爆我，但依家諗番轉頭都好唔make sense，因為啲同事又點會唔知我嘅工作安排呢？哈哈。」談及她早前拎住紮花送給於公園做運動的容媽，嚇到對方O嘴，她坦言自己都驚埋一份：「慢慢行埋去時，我都好緊張，怕嚇親佢，好彩佢都襟嚇。」

問到可試過玩出火激嬲容媽？祖兒記得十多年前的一次最大鑊：「我都試過為好小嘅事，激到阿媽掟拖鞋，嗰時我唔係咁成熟，不過我哋好快冇事，其實心底裏大家都好錫大家。」她一直視母親為精神支柱，不過時至今日，她希望自己成為容媽的「最強後盾」：「想分擔媽咪嘅唔開心、擔心，總之唔好嘅我都頂住。」

談及因容媽喜歡看內地節目《乘風破浪的姐姐》，跟祖兒說了一句「如果你參加這個節目一定會很好看」，令她即時披甲上陣，往內地參加節目圓母願，忍痛和對方分開整整10個月，祖兒坦言：「算係人生中同媽咪分開最耐嘅一次，以前離港工作，最多都係十幾日或一個月左右，不過呢段期間，媽咪知我忙，好多嘢要處理，所以佢唔會主動搵我，次次都係我搵佢傾電話、FaceTime咁。」

雖然當時母親不在身邊，但祖兒未試過掛念到喊，反而當媽媽如女兒般看待：「都掛住佢食咩呀、瞓覺呀、身體呀，唔可以用黐媽咪嚟形容，應該係話好鍾意同佢一齊，好多嘢都想同佢分享。（容媽都掛住你？）我諗佢好似其他媽咪咁乜都擔心，我好大頭蝦，又怕我冇湯飲，冇人照顧，身體健康呢方面啦。」

報喜不報憂

乖女怕容媽憂心，習慣報喜不報憂，尤其之前因練歌太落力，引致喉嚨不適，要插5支針在喉嚨做針灸救聲，她選擇獨自默默承受，她說：「想佢睇得開心，所以我努力去做好個節目，咁我做每一樣嘢都係有價值嘅。」同時，她又覺得今次「旅程」最大得着，是證明自己已長大：「原來我都可以自己照顧自己，不過有媽咪照顧，我會更健康，佢亦安心啲。」又指除了遺傳媽媽的容貌外，還有工作態度：「好願意付出，唔怕蝕底，默默耕耘，令大家對我有信心，喺工作上我做到都會做。」

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