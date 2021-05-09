古法紮肚專家　讓每位媽媽實現修身美夢！

【營業資訊】奧思集團全新品牌OASIS mom古法紮肚專家，為媽媽提供一站式產後瘦身修形貼心護理，務求讓每位媽媽，由內至外，都能擁有超越孕前的美好狀態！

作為專業古法紮肚專家，OASIS mom深深明白各位產後媽媽的需要，貼心制訂各項個人修身紮肚方案，同時監察療程效果及修身進度，配合修身、養生、暖宮、肌膚護理等產後需要再調節療程，為產後媽媽解決分娩後修身塑型煩惱。OASIS mom所有療程均採用天然養生暖宮秘方，幫助媽媽產後驅寒暖宮，更以獨家研發的復位修形手法，針對子宮及盆骨復位，同時改善胸骨外擴及腹直肌分離問題，加快產後媽媽的身體復原，更可以塑造出超越懷孕前的完美體態！

放心將產後修身塑形目標交託給OASIS mom吧！OASIS mom將為妳提供最優質的服務，讓妳恢復產前完美身形，時刻擁有最佳狀態，並期待與妳一起啟程這段修身之旅！偉大的媽媽，值得活得更漂亮！

產後媽媽的肋骨、胸骨、韌帶、肌肉及各器官都會因懷孕受到影響，更有機會移位，古法紮肚有助子宮及內臟回到正確位置，同時收細肚腩、改善胸骨外擴、收窄盆骨、重塑腰線及改善腹直肌分離等。

專業古法紮肚 修身復位 重塑身形

古法紮肚透過束腹棉布加壓，將因「鬆弛賀爾蒙」所致的產後柔軟身體組織收緊，排出體內多餘空氣和水分，令鬆弛的盆骨及關節向內收緊，從而達到重塑身形的效果，對改善腹直肌分離、收窄盆骨、塑造腰線、子宮及內臟復位尤其有效。

熱能量石穴位按摩 驅寒暖宮 固本培元

紮肚前先透過獨特按摩手法及熱能量石刺激穴位之經絡循行，能驅除肚風、改善水腫及便秘。同時按摩後腰及腹部，有效紓緩孕後腰背痛問題，糅合天然暖宮秘方：薑、杏仁油及瓜拉納種子提取物，安全袪除體內的風、寒、濕、熱、毒，排解產後體虛不適，迅速恢復原氣，加倍提升紮肚修身復位效果。

無針滲透技術 纖脂緊膚 排毒去水

配合諾貝爾化學獎纖脂瘦身技術MESOPOR無針滲透導入纖體精華，有效暢通淋巴阻塞管道，排走因孕期而囤積的脂肪、毒素及多餘水分，重整肌膚結構，收緊鬆弛肌膚，達致瘦身功效！

彈性紮肚療程組合 訂製個人修身方案

全效產後紮肚修身療程 療程後需紮肚6-8小時

療程透過熱能量礦石，排解身體積存的毒素，配合OASIS mom獨門穴位按摩手法及古法紮肚技術，針對產後復位修型，改善水腫、清除宿便、消除下腹積累脂肪、紓緩身體疲勞，同時幫助子宮及盆骨復位，改善腹直肌分離問題；再利用法國MESOPOR無針滲透科技，排解身體毒素及多餘水分，擊退孕期囤積的脂肪，重整肌膚結構，收緊腹部鬆弛肌膚，同時紓緩孕後腰痛問題。

價錢：$3,000/90分鐘

首次體驗優惠：$488

店舖地址：

銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心六樓 電話：2970 3328

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場1期20樓1室 電話：2836 5988

銅鑼灣堅拿道東 8 號2000年廣場 17樓 1703-1705 室 電話：2893 4688

尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈1座10樓02,8-12室 電話：2956 0988

尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場11樓01-02室 電話：2739 5388

旺角朗豪坊辦公大樓45樓01及15室 電話：2625 4688

九龍灣宏開道16號德福大廈18樓01室 電話：2753 7888

將軍澳寶琳新都城中心二期二層2078-2079舖 電話：2838 6488

沙田白鶴汀街8號新城市商業大廈13樓09-12室 電話：2692 6388

上水龍琛路39號上水廣場7樓710室 電話：2524 6388

元朗青山公路99-109號 元朗貿易中心24樓全層 電話：2478 5528