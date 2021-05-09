蔡嘉欣晒手袋爆大鑊　透明口罩袋足3個月！

藝人蔡嘉欣係無綫扮靚節目《姊妹淘》嘅主持人之一，近日佢為節目拍咗條好精彩嘅「手袋大搜查」片，等大家可以八吓佢個湊仔咁大嘅袋究竟裝咗啲乜！相信大家睇完可以加深對嘉欣嘅了解！

口罩、銀包、電話、濕紙巾、保濕噴霧、充電器呢啲基本物品可以直接Skip！嘉欣首先展示咗個用完嘅酒精搓手液，但點解用完都仲掛喺度？全因一個懶字，繼而佢拎出一個雜亂無章嘅化妝袋，一打開仲有嘢跌出嚟添，嘉欣抵死自嘲亂係好切合佢個人性格：「有啲位仲有啲Dirty，唔好意思，冇辦法！但我就係鍾意啲嘢咁亂，咁先係人生，人生就係唔完美，我哋唔使咁追求完美。」聽落又好似畀佢講得通咁，做主持果然有口才！

之後佢再摷咗份上星期嘅稿出嚟，佢笑言：「一直喺個袋入面唔記得拎出嚟，每一份稿我都會儲，因為要拎返屋企墊枱、𦧲雞翼骨，我係唔會浪費紙張㗎，哈哈！」雖然佢喺個袋入面加咗個間隔袋，不過睇嚟都好似冇咩用，因為啲化妝品都係周圍攝。

跟住佢再拎咗個保鮮袋出嚟，入面就係裝住出鏡用嘅透明口罩：「公司係十分之慳儉、好有美德，就叫每一個同事盡量好好保存呢個透明口罩，因為每個成本聽講都要50幾蚊，冇理由拍一次畀一個，我好支持公司呢個節儉嘅美德，就一直袋住佢，袋足⋯3個月，都冇用過，哈哈！」

最後就嚟到重頭戲！嘉欣個袋入面仲有一個嘔吐袋同埋竟然有支螺絲批：「有次搭公司車搭到想嘔，就隨身帶備個嘔吐袋，而支螺絲批係因為我架車有啲燈泡想換，就要用到佢，諗住擺喺個袋度等有日心情好就換咗佢，但擺咗半年都未整！失敗！失敗！」