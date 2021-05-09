阿媽放低尊嚴求返屋企　崔碧珈有意終身不嫁

藝人崔碧珈（Anita）揚言有個「無限分」的好媽媽，她自爆16歲時曾離家出走，母親為求她回家甘願放下尊嚴，令她迷途知返。由於在單親家庭成長，她自認沒有媽媽的堅強，無法承擔一段爛尾婚姻，不排除終身不嫁。

Anita與媽咪母女情深，日前2人一起行山，閒話家常，相當溫馨。由細到大，崔媽媽對女兒管接管送，至今不變，她們形容現時母女關係似知己。不過，跟所有人一樣，Anita曾經歷反叛期，常因小事向媽咪發脾氣，但20歲後已收斂不少。

Anita回想初中時期常因拍拖問題而跟媽咪吵架，最難忘是16歲離家出走到男友家暫住，平時嚴格又高高在上的崔媽媽，最後竟卑躬屈膝求她回家，令她非常感動：「當時係中秋節，佢拎住盒月餅嚟，佢話玩咗幾日要返屋企喇，我話唔返，佢講咗幾句我都唔肯，佢有少少想喊咁求我返去。我到依家都一直記得呢件事，我會諗好在當年媽咪堅持拉我返去，否則唔知會點。」她亦從中體會到母親的偉大：「做媽咪有個包容嘅心，而且要擔當醜人嘅角色去教好你，呢一刻我自問做唔到人哋阿媽。」

崔媽媽有苦自己知，她無奈說：「當時好難做，去之前預咗要承受，要放到自己最低，佢嗰時係反叛期，唔可以同佢硬鬥硬。」除了面對女兒的反叛期，當年正值沙士前後，她不止在經濟上觸礁，亦賠上了婚姻：「我哋都係受害者，婚姻都係輸咗喺嗰度，我一個女人帶住3個小朋友，我要睇住小朋友，真係冇辦法，如果唔係咁樣我就輸晒。」她坦言當年家中發生巨變，她並沒有向子女說明原委，但Anita十分懂事，自小已會主動陪她。多年的陪伴令她們培養了默契，母女間無須多言，互相懂得對方的愛與付出，Anita揚言母親對她來說不止是一百分媽媽﹕「我用唔到分數去評核，喺我眼中係無限，係不停增加。」而崔媽媽給女兒200分作肯定﹕「我都做人個女，但我冇佢做得咁好，我都好孝順，但仲爭佢半條街！」

另外，談到在單親家庭長大，Anita稱算不上有創傷性後遺症，但不諱言影響了她對婚姻的看法：「如果婚姻唔可以去到臨終一日，而你又有仔女，件事會變到好複雜，你變咗做單親媽媽，媽媽比較堅強，我就未必得，我未有心理準備去承受一個可能唔得嘅婚姻，我唔排除呢世唔結婚，我都無所謂。」崔媽媽自言尊重女兒的看法，認為幸福不一定要結婚，戀愛都可以好開心。講到女兒歷任的男友，她表示女兒每次拍拖都會帶對象給她過目，又指相信女兒的眼光：「佢以前嗰啲都唔係好差，要畀時間磨合，唔係差，只係適唔適合，同埋可唔可以繼續。」