【心理測驗】讓顏色反映你的內心世界

每個人對每種顏色都有不同的解讀，喜歡的顏色亦各有不同。有人說一個人喜歡的顏色，可以看出其個性與內心世界，又或透過衣着顏色的選擇，可以看出當日的心情。日本網站TRILL（トリル）有一則關於顏色的心理測驗題，從一張4色圖中看一眼就可以得知你的心靈疲勞度，你的心累了嗎？或許測一測可以找到答案。

【問題】

請看看以下的一幅圖，選出你第一眼注意到的顏色。

A.深粉紅色

B.黃色

C.淡粉紅色

D.深紫色

【結果分析】

A.心靈疲勞度：90%

你的內心已經非常疲倦，不滿足於目前的現狀，心裏有一股向上爬的烈火。強烈的念頭令自己非常緊繃，因而愈來愈累。雖然有上進心是好事，不過也應試着想想「目前的自己也很好」，這樣不但可以緩解你的心理壓力，令自己變得舒適的同時，也更有前進的力量。

B.心靈疲勞度：78%

缺乏肯定自己的能力，追求來自別人的肯定、讚賞和關愛，透過別人的肯定，才令自己充滿力量，所以內心感到疲倦。不過這不能從根本上解決壓力，你要學會自我欣賞和關愛自己，學會自我滿足。當你有「我知道自己的優點，我很好」的意識時，內心的壓力就會消失。

C.心靈疲勞度：22%

內心沒有累積太多疲倦的你，過着舒適而自在的生活。你總能看到事情中好的一面，以「塞翁失馬，焉知非福」的心態去面對所有事情。你有強大的力量可以看開一切，即使遇到不如意的事，亦會認為「所有的事情都有面對的意義」，你就像太陽一樣，照耀自己，光照別人。

D.心靈疲勞度：56%

注意，你內心的疲倦度已經到達了臨界點，用紅綠燈來做比喻就是即將轉成黃燈的階段。目前你的內心狀態尚可，但稍有不慎就會跌入谷底，需要盡快找到紓緩的方法。你對周圍的訊息和環境非常敏感，所以在你找到紓緩方法前，建議先遠離充滿負能量的資訊，調整自己的心態。