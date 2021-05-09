陳德容3招凍齡似少女　陳自瑤5款養生茶保美肌

台灣凍齡女神陳德容大家聽個名可能有啲陌生，但只要提起瓊瑤電視劇《梅花三弄》你就會諗起佢！前年佢同地產富商王贊策結束8年婚姻，回復單身嘅佢，重返幕前，早前獲劇組為佢慶祝47歲生日，照片曝光後，粉絲驚訝年近50嘅佢愈活愈年輕，驟眼睇似35歲，紛紛感嘆失婚女人最漂亮！

而香港女神代表有39歲陳自瑤（Yoyo），育有一女嘅佢近年狀態大勇，出席大型活動定必艷壓全場，仲經常喺社交網晒大量靚女相，加埋一啲鼓勵女性嘅說話，愈活愈自信，令佢成為新一代家庭事業兩兼顧嘅女性典範，而佢對於保養都有自己嘅一套心得，最近佢就喺短片頻道公開5款養生茶，令所有港女都可以由內靚到外。兩位港台女神嘅保養秘方係乜日？即刻放送！

重投娛樂圈嘅陳德容相當着重保養，社交網公開嘅相，皮膚白滑緊緻，仍然保留着少女般肌膚，佢都大方公開自己駐顏秘方，以下就係佢嘅保養心得：

1.戒油炸食物

飲食以蔬果為主，戒食零食同加工食物，最重要唔好食油炸食物。每天只食1至2餐，每餐食3至5分飽，以少鹽少油為原則，晚上6點後斷食。

2.着重肌膚保濕

如果皮膚屬敏感性膚質，日常選擇護膚品要着重保濕功能，晚上會敷面膜，加強滋潤肌膚。

3.着重眼部妝容

妝容要加強眼部有神嘅感覺。眼影以淡褐色或大地色系為主，畫上內眼線，並喺眼尾位置稍微拉長，再加自然款假眼睫毛，眉毛畫得闊啲，增加減齡效果。

陳自瑤5款養生茶保美肌，絕對童叟無欺，皆因佢喺片中玩蒙眼試味，蒙住雙眼嘅佢飲一小啖都可以講出養生茶係用咗咩材料，證明佢真係親身試過先介紹畀網友，佢仲教大家要自備「女神暖水壺」，咁就去到邊都可以養生。

以下係Yoyo介紹嘅5款養生茶

1.玫瑰石斛花茶

玫瑰花向來有「女性恩物」之稱，有美容淡斑、疏肝解鬱、紓緩情緒、調節女性內分泌嘅作用，搭配被譽為「九大仙草之首」嘅石斛花，非常好嘅藥用價值，即使經常飲用都唔會燥熱或寒涼。

2.桑椹南棗茶

桑椹嘅營養價值同維他命C均十分豐富，而花青素更比一般水果多，且有補血養肝、明目、烏髮等效果，搭配性質溫和嘅南棗，有補血作用，而並非紅棗嘅燥熱，可以減低身體上火或生暗瘡嘅機會，相當適合春天飲用。

3.洛神花玫瑰桂圓花茶

洛神花味道酸酸甜甜，可幫助消化消滯、提神，更能喺濕氣重嘅春天有助去濕利尿，搭配有補血安腎作用嘅桂圓，既美顏亦能抗氧化。

4.菊花杞子茶

菊花具有清熱解毒、清肝明目之功效，紓緩眼部疲勞。杞子可滋補肝腎、增強抵抗力，平衡性質寒涼嘅菊花，一涼一溫，達到中和效果。

5.洋甘菊檸檬茶

洋甘菊可放鬆心情、紓緩緊張情緒，搭配豐富維他命C嘅檸檬，具有美白養顏作用，呢款茶味道清新酸甜，有提神作用。

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