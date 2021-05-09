帶阿媽行市集是最潮的事

朋友，你知道5月9日是甚麼日子嗎？雖然疫情未退，出行或飯敍都有一些不便，但四方八面的宣傳，你不會不知道今天是母親節吧！偉大的媽媽其實不需要華衣美服、黃金沒藥，子女肯陪伴在側，阿媽已經心滿意足，要是你真真想陪她外出逛一逛，不如就帶她到專為其尊貴身份而設的母親節手作市集吧！真係當下最潮的事啊！

今天九龍灣及荃灣西分別有兩個以母親節為主題的手作市集，兩個市集共約有60個圍繞母親節主題的自家原創攤檔，如花束布藝、烘焙糖果、花茶咖啡、湯包醬料、肥皂蠟燭以及手作飾物等，讓大家可以陪媽媽精挑細選心儀的母親節禮物，此外，市集還有氣球及彩繪工作坊，就算一眾孫仔孫女都可以一齊遊逛，三代同遊都不是夢，母親節快樂呀！

「MegaBox 東九創藝園 x SOHO MARKET母親節手作市集」

日期：5月9日

時間：11:00am-9:00pm

地點：九龍灣MegaBox地下中庭

「SOHO MARKET海邊走走手作市集」

日期：5月9日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：荃灣西 OP Mall海之戀商場2/F Chill Gallery