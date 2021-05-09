母愛氾濫！莊思明勁鍾意小朋友：對住佢哋冇晒煩惱

為善最樂的藝人楊明，日前和女友莊思明以情侶檔姿態上陣，偕同有「美容瘦身教主」之稱的唐安麒以及藝人敖嘉年，在觀塘出席「有艇搭媽媽我愛妳聯歡晚會」，為現場多位單親媽媽及其子女們預祝溫馨及快樂的母親節。敖嘉年大展歌喉演唱陳百強的《念親恩》，而捐出大批糧油食品作為福袋的唐安麒則化身「人生導師」，分享住劏房出身等個人經歷，來勉勵在場的單親媽媽們不要放棄，憑努力也可以為人生畫出彩虹外，同時也不忘分享健美及美容心得。

在場笑言歌喉一般的楊明和莊思明，即場揀選多位3歲至10歲不等的小朋友上台唱兒歌，現場反應熱烈得猶如卡拉OK般，吸引多位小朋友上台輪住獻唱，期間莊思明更流露母愛，不時蹲下為小朋友「壯膽」陪着獻唱，而楊明同樣對小朋友照顧入微。

莊思明接受東網電話訪問，說和楊明是以義工身份出席，她說：「陪啲小朋友，等佢哋開心吓，其實佢哋都喜歡唱歌，所以叫佢哋出嚟表演，當日有抽獎同送福袋，都係希望佢哋全家玩得開心，有個簡單同溫馨嘅慶祝母親節活動。我係好喜歡小朋友，因為同小朋友相處係好開心，佢哋簡單直接，鍾意就鍾意，開心就開心，同佢哋相處，我唔需要諗太多嘢，我好喜歡同佢哋一齊嘅感覺，可能人大咗會愈多煩惱，但對住小朋友所有煩惱都冇晒。」

由於莊母身在馬來西亞，加上疫情問題，莊思明說未能飛抵當地和對方共度母親節，但向來孝順的她，當然早有準備，她說：「我訂咗花同冬蟲草，已經安排咗會送過去，同埋用咗一張媽咪好喜歡嘅相，製成一幅自畫像送畀佢。其實我哥哥都喺當地，媽咪有佢同埋啲孫一齊慶祝。我好耐冇返去，應該一年有多，我哥哥個仔出世到依家，都一歲幾，我都未見過佢。」