孫慧雪問母親節點慶祝　老公：你又唔係我老母

由藝人孫慧雪（雪雪）主持的直播節目《靚媽圍爐》日前請了李璨琛的女兒李元元（Lucy）與Lucy母親梁志瑩做嘉賓，講到母親節，雪雪就表示一早已經收到仔仔送的畫作母親節禮物，她自爆去年曾問老公如何慶祝母親節時，她老公竟然反問她：「吓！要慶祝咩？你又唔係我老母……真係要慶祝呀？」令她當場愕然，並且酸酸表示為何男人都是粗心大意。

節目中，談到每個小朋友也有天使、魔鬼一面，媽咪大爆Lucy最壞就是會欺負工人姐姐，試過激到對方喊，每次Lucy令姐姐生氣時，李媽媽也會狠心大罵女兒：「因為一定要教到佢知道要尊重姐姐！」當雪雪問Lucy係咪激嬲姐姐，她聰明至極地回答：「係呀。我整喊姐姐，但係姐姐喊我都唔開心。」其後李媽媽又爆Lucy不喜歡被說似爸爸，每次聽到就會話：「唔似爸爸，因為好麻煩。」非常搞笑。今年母親節李璨琛不在港，兩母女會去農場玩，之後再回家吃飯。

另外，不少媽咪網友都問，李媽媽怎樣教女兒自己瞓床仔？她說是朋友教的，但要經過狠心期，她記得是一歲時，讓她喊足三、四晚，每晚喊近一小時，自此女兒就可以獨立自己睡，不用一定要睡媽咪旁邊。