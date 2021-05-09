47歲仔首曝光！肥媽拍片4日袋6位數：好過無綫

藝人肥媽適逢母親節出席活動，她表示收工後就趕回家先跟兒孫享天倫之樂玩大富翁，之後就會齊齊食海鮮餐慶祝：「尋日整好晒啲海鮮㗎喇！雖然今晚得8個人食飯，其他仔女、孫仔喺英國、美國、澳洲，但一樣咁開心！」

講到她於昨日播出的無綫節目《日日媽媽聲》中，獲身在外地的兒孫越洋拍片祝賀，其中一名兒子更驚喜現身，教肥媽相當開心：「個仔47歲都冇人見過㗎！喺度整蠱我！有人問點解呢個（仔女啲膚色）咁黑、嗰個咁白？嗰啲前夫㗎嘛！」談及兒子叮囑她計劃退休，肥媽勁大反應說：「日日都叫人退休！退休嚟做乜鬼？我唔做又咪係要煮，冇可能退休，一退就可能會好快病，畀番啲自由我。」

肥媽續謂現時屬半退休狀態，閒時於家中開Live、拍片教煮嘢食，跟網友交流煮食心得：「夠鐘拍片就喺樓上化個妝、着條睡褲落樓下就可以開工，幾咁舒服，放片上社交平台咁都唔得？（定佢意思係叫你唔好拍節目？）佢都黐線嘅！揼手指呀？畀人玩吓嘛！」拍片收入可觀？她即說十分好：「好過無綫，1個月拍4日有6位數字，最高嘅1個月有40萬，有加埋啲廣告佣金嘅，目前有3、4個廣告，考慮緊嘅都有十幾廿個。」更透露下月會進軍內地社交平台市場，不過她堅拒親自北上搵真銀，因為不想隔離。

問到是否因早前無綫宣布要改革推限廚令，而轉戰網上平台搵食？肥媽大方說：「佢哋要改革都要畀時間嘅。（真係因為限廚令唔開節目？）又冇人咁同我講，合約係1年1輯，本應該3、4月拍新節目，但疫情太犀利，如果要拍咪再夾期。」