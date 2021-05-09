當年拒拍《男親女愛》　蝦頭：我大支嘢到極點！

藝人楊詩敏（蝦頭）接受電台節目主持人訪問，指無綫監製徐正康曾找她Casting由鄭裕玲主演的神劇《男親女愛》，可是她拒絕了：「當時我是『大支嘢』到極點，話不想做，想專注舞台劇發展，很有藝術家脾氣，沒理會是否走失機會。」至於又為何肯參演《My盛Lady》？她則說：「之前我蠢之嘛！事隔多年才識諗，其實演員去到哪個媒介都可以發揮，不單只在舞台劇。」

對婚姻觀念有懷疑

她坦言由讀演藝開始已不夠自信，自覺不夠同學漂亮，就不是當女主角的材料，所以事業路一直較迂迴；至於感情路，她卻指自己從小到大有數不盡的火花，而有過穩定男女朋友關係則有三、四次。不過，因為父母於她成長期間鬧離婚，令她對婚姻觀念有所懷疑：「我有很多小火花，但視對方作長久拍拖對象真的不多。我曾經認為有可能走到最遠，就是對上一段關係。這段感情會讓我感覺就是這個人了！」

自揭分手原因

問到為何分手？她說：「因為我們拍拖時感情不太穩定，大家對長遠的感情又不太信任、又不懂得怎去經營。再加上我跟他的關係很複雜，工作上我們會一起搞Project，在意見及取向上又有很多分歧，到完成工作，回到家又要面對這個人，又要面對解決不到的感情問題，是愈變愈複雜，大家最後都Handle不了，最終不是我甩他或是他甩我，是大家都覺得這關係要停。」