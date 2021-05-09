本日日本：新出品！超彈牙珍珠烏冬　挑戰你食量

日本人近年瘋狂熱愛珍珠，講嘅係食得嗰啲，珍珠奶茶開到成行成市，並且更將珍珠發揚光大，加入各種食品中，例如有珍珠Pizza、珍珠水餃、珍珠拉麵等等，創意爆棚。最近又有新「發明」，位於日本山梨縣的烏冬麵店「麺ズ冨士山」，最近推出了一款名為「超極粗吉田烏冬 彈牙珍珠烏冬」。話說山梨縣富士吉田市一直以出產彈牙及粗身的吉田烏冬馳名，這款「珍珠烏冬」特別之處是於烏冬的麵粉中加入了珍珠原料木薯澱粉，令烏冬添加了珍珠般的彈性及口感，風味更佳。煮熟後粗身得來有彈力，口感微硬，美味又飽肚，而且零售裝更特別地以以透明珍珠奶茶杯來包裝，碓係夠晒噱頭，每杯售460日圓（約HK$33）！為紀念新商品發售，該麵店更特別以此麵條推出了「吉田超大量富士山烏冬」，分量足以讓12人享用（使用重達2.5公斤烏冬），售4,500日圓（約HK$320）。如果食客可於60分鐘內一個人吃完的話即可免費享用，並可獲得「超極粗吉田烏冬 彈牙珍珠烏冬」作禮物，不過想挑戰的話記得需3日前預約。