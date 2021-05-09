性感網紅辛尤里疑為情自殺　跪地男照片被瘋傳

擁有32F勁爆身材的台灣性感網紅辛尤里近日驚傳自殺，日前她於社交網發文：「我自殺了，全都要怪這些新加坡人，恭喜你們嘲笑我努力的生活成功了」，又疑似留下遺言指：「我硬撐着活，不是為了讓你們看笑話，我撐不下去了，這世界再見了。」

事後，她晒出兩手包上繃帶的照片，疑是輕生後留下的傷口，她更表示：「從完好無缺的我，變成一無所有的心靈，這種的感情欺凌很可怕。過幾天我要公告一位新加坡感情騙子的故事。」又公開其住所地址，指：「這是我現在的地址，如果我突然消失了要在這找我。」及後，她上載與一男子的合照，表明：「謝謝你把我毀得徹底。」昨夜凌晨，她再晒出疑在醫院房內，一男子向她下跪的照片，種種迹象令網友㺓測她因感情問題而產生自殺念頭，紛紛勸喻她不要做傻事。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626