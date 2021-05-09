孫穎收寶石耳環賀母親節　囡囡有望2歲學琴破紀錄

鋼琴大師劉詩昆與太太孫穎昨日（8日）帶6個月大愛女劉蓓蓓（乳名：貝貝）現身西九龍商場，原來一家三口出席珠寶品牌舉行的母親節活動，孫穎去年在美國誕下貝貝，今年度過首個母親節，愛女首次陪同出席，別具意義。昨日中午12時，貝貝由傭人抱着，孫穎推着BB車與劉老師步行到珠寶店，孫穎見朋友熱情地打招呼，收到朋友送上用她一家肖像為藍本的畫作，開心不已，貝貝面對陌生人，相當淡定，眼仔睩睩望實媽咪和朋友傾偈，嘴仔郁郁似想搭嘴。孫穎透露：「7號貝貝滿6個月，一班朋友在家為她慶祝，母親節安排貝貝首個下水禮，帶她到私人游泳池玩水。」

她透露劉老師除了送上俄羅斯紅菜湯外，還送上特別訂製的天蠍座款式的寶石耳環，全球只此一對，原因孫穎和貝貝同是天蠍座，她就笑指耳環上的紅寶石好像「小枸杞」。其實他們也送了一份禮物給貝貝，作為貝貝出世的禮物，她說：「貝貝出世嘅禮物，我哋用心籌備咗好耐，呢間鋼琴學院，下個月開幕，老師諗住兩歲就會教貝貝彈琴，希望3歲可以同貝貝一齊表演四手聯彈，係老師的夢想。」劉詩昆自小3歲便學琴，未知貝貝可否破老師紀錄，孫穎說：「貝貝聽到音樂，腳就不斷郁，好似32音符咁快，雙腳都擦到紅，一聽音樂就好興奮，好有音樂感，平時傭人會抱她在鋼琴前玩，佢可以玩足40分鐘，好有耐性，手仔好大力，唔係我哋要求，我覺得係自小感受到家庭氣氛，見我哋經常彈咁開心。」