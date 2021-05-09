電影結合美食　打造藝術盛宴

雖然香港被喻為文化沙漠，但其實本地的藝術家和藝術工作者，都致力打造和推動本地的藝術文化。藝術除不同的作品或活動，美食也屬於生活藝術的一種。旅發局於5月舉辦的舉辧的「藝術文化‧就在香港2021」，其中一個環節「嘗藝餐單」，就和尖沙咀The Mira的高級中菜廳國金軒合作，以7部王家衛電影作靈感，於5月推出粵‧目饌賞7道菜品藝晚宴（需預訂）。如頭盤的黃椒醬涼拌北寄貝就以《花樣年華》作靈感，師傅以搶眼的黃椒醬意旗袍亮麗色調。《重慶森林》主角在戲中甜酸苦辣的人生，師傅就以松葉蟹海鮮酸辣羹作拼配。通透的水晶蝦球用來襯托《天下無雙》內的公主，升級版的蒸蛋瑤池妃玉和《擺渡人》一樣，能溫暖人心。

除了本地藝術，每年的5至6月都有法國主題藝術活動和美食，尖沙咀千禧新世界酒店法國餐廳La Table French Brasserie在5月逢星期一至六晚（公眾假期除外），推出每5道菜晚膳套餐（需預訂）。頭盤以烤焗珍寶帶子伴法國蘑菇蓉，帶子配蒜味香草白酒汁，和香濃的蘑菇蓉來吃，讓帶子更鮮甜。法式洋葱湯加入康場芝士多士來吃，味道更加濃郁。至於做法繁複的烤法國夏洛列牛腹肉，蘸乾葱紅酒汁來吃，每一口都相當滋味。

對法國人來講，品嘗法國美食等於品味法式生活藝術 。灣仔香港君悅酒店酒店行政總廚Soren Lascelles特別設計了4道菜二人晚市套餐（需預訂），客人會於宴會廳品嘗傳統法國菜。前菜拼盤有雞肝醬、三文魚醬和牛肉他他，和不同的配料或醬汁來吃，各有風味。之後就有濃郁的法式龍蝦湯，主菜二選一，牛油煎香的USDA菲力牛柳配白蘆筍和黑松露薯蓉，啖啖肉很惹味。客人也可選擇嫩滑的鱸魚柳品嘗，若意猶未盡的話，還可以加指定價錢配烤鵝肝。最後以巴黎布雷斯特子泡芙作結，結束浪漫的一餐。