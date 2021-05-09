七師傅撐MIRROR！爸爸級粉絲使2千蚊買紀念品嗌抵

人氣男團MIRROR繼續唱爆九展，今晚舉行第4場演唱會，雖然撞正母親節，但場外不乏一家大細的「鏡粉」。ViuTV節目《膠戰》一班主持魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、黃正宜（阿正）、劉沛蘅帶齊燈牌支持Edan，出現時令全場「鏡粉」起哄。

人氣師傅七仙羽（七師傅）一出場同樣引起一陣騷亂，成班「鏡粉」爭相同七師傅影合照，一向偏心ERROR成員保錡的她笑謂其實都鍾意MIRROR，因為之前曾於節目內合作，更對姜濤沒有時間進食加落力綵排致體力不支暈到大感心痛，故特意準備了禮物：「佢哋背後真係付出好多，份禮物係我用半年時間製成嘅能量金字塔，但諗諗吓都係唔送，因為送咗1個其餘11個咪會覺得我偏心，又唔可以送晒，所以都係唔送。」另外，應智越（細貓）亦有到場。

「鏡粉」方面，梁姓一家四口加小朋友契媽受訪，其中爸爸坦承先成為「鏡粉」，大愛姜濤、Ian及ERROR的肥仔，問到是否睇騷當母親節禮物？他自爆其實撲唔到飛，但都照來朝聖：「搵啲打卡點影相，用筆買飛嘅錢嚟買紀念品。（買咗幾多錢？）2千幾蚊，買飛都唔止呢個數，所以好抵！」又講到最欣賞MIRROR 12子夠堅持，其精神、性格都非常值得小朋友學習。

至於Ian忠粉何小姐及張小姐就話用盡友情牌才撲到飛，更孖成班Fans花超過5位數字於應援物品上，問到母親佳節來支持偶像，媽媽豈不是會呷醋？她們均笑說媽媽都是「鏡粉」，所以全力支持，開騷期間會喪影偶像靚相送給媽媽當母親節禮物。