搵女朋友嗰陣，唔知各位巴打有咩要求呢？生得靚？好身材？抑或品格高尚？其實要搵個有齊以上3項條件嘅好女仔，都唔係乜嘢難事！正如今次介紹嘅日本寫真女優京佳，就係一位好波又有品嘅靚女。

人見人愛

貪靚唔係問題，但有時真係唔明白時下女仔嘅心態，明明已經好瘦都仲話要減肥，但有冇諗過身材要有番啲曲線同肉地先至好攬呢？今年21歲嘅京佳就係一個人見人愛嘅人辦。先由佢嗰副天真童顏講起，面圓圓，眼大大，已經夠可愛，眼神仲要鬼死咁精靈，好似識得同人講嘢一樣。身材方面更加冇得彈，肥瘦適中，胸前更有一對凸出堅挺嘅F奶，比起好多體形纖巧嘅女仔更具吸引力！

自創品牌

話時話呢位20出頭嘅女優，原來喺日本藝能界活躍咗超過10年，事關讀緊小學三年級嗰陣已經成為童星，參加美少女偶像團體夢見青春期，直到2019年先畢業。身為青春偶像嘅佢，除咗參與舞台演出、拍水着寫真，仲做埋網紅同唱片騎師，搵食瓣數相當多。從團體畢業之後，阿妹成立咗自己嘅株式會社，開創時裝品牌。講到人品方面，阿妹係典型孝順女，只要留意佢嘅社交網，就會搵到唔少佢照顧老父嘅生活點滴，真係好得人鍾意呀！

京佳

年齡：21歲

身高：5呎1吋

三圍：33-24-34