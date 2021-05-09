同董嘉儀玩完！Gordon專注事業搵錢做真男人

組合天堂鳥（BOP）3月時宣布解散，但隊長Gordon（改名葉泓聲，前名葉灝基）未有停下腳步，簽了邵氏的他據知之後更會以個人身份首度拍劇，難怪之前上訓練班進修演技，實行做定熱身，準備殺入公仔箱！與此同時，年初他投資6位數，與朋友夾份在長沙灣開了間外賣店，榮升老闆進軍飲食界，務求事業兩邊同步！工作忙碌的他，感情方面就沒有着落，之前與「大埔LuLu」董嘉儀傳緋聞，但據知因雙方各有各忙，沒時間進一步了解發展，正式「了解完」，難怪日前見他連續兩日親自落舖打點，實行寄情工作！

日前下午時分，見身為老闆的他在舖頭親力親為，不但認真在廚房視察，又落力做埋收銀，笑容滿面，吸引不少女粉絲幫襯，更親自在街頭派傳單，被不少人認出，成功吸客！翌日，又見他落舖打點，期間正值中午放飯時分，大批在附近工作的人排長龍幫襯，他埋頭苦幹收銀，做到停不到手！

事後記者致電Gordon，他坦言經常落舖收銀，今次開舖因為自己對飲食生意很有興趣，又坦言不會忽略幕前工作，雖然組合名義上解散，但只是此段時間各自發展自己方向：「現階段我哋仲有啲之前接落嘅活動同代言工作未完成哂，我哋3個依然會一齊工作。但同步都會舖排個人獨立發展，公司安排好多方面畀我去做，無論音樂、演戲都有，加上又簽咗邵氏，嚟緊都會拍2套劇，好開心仲有機會同新加盟嘅大師兄陳展鵬合作，希望喺佢身上學到好多嘢。」

而講到與LuLu沒有下文，他坦承：「我又拍劇、唱歌，自己又有生意要處理，所以真係冇時間拍拖。男人事業為重，希望各方面有番啲成績，先有能力照顧另一半，分唔到咁多身，希望專注工作先。」