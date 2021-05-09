飲杯！男女約會去飲吓嘢，好易喺酒精驅使下發生肉帛相見嘅互動，所以一講到個「Drink」字，真係好易令人想入非非……

＜Dick Drink＞高潮特飲

有乜嘢「特飲」喺生產過程中會令人興奮莫名？畀啲貼士大家，呢樣嘢通常係乳白色，有陣獨特嘅腥味……之唔係男士喺高潮一刻射出嘅精液囉。原來喺英文俚語中，呢啲體液又叫「Dick Drink」，女士們，如果男友話要請你飲，你會應承嗎？

＜Drinking from the Furry Cup＞激情口愛

照字面直譯，即係喺一隻毛茸茸嘅杯度飲嘢，但其實呢句俚語嘅真正意思係指男士為女伴口愛！講起口愛，曾有女網民問，如果口愛時將男友嘅精華吞落肚，會唔會影響節食效果？答案梗係唔會啦，有營養師指，雖然男士嘅白汁含有糖分，但每次發射嘅分量有限，所以可以忽略唔計。

＜The Celebration Drinks＞瘋狂體位

同人慶祝咁高興，少不免會飲吓嘢，但原來「The Celebration Drinks」唔係乜嘢飲品，而男歡女愛嘅體位！據性學家解釋，面對面擁抱係慶祝時常見嘅動作，而呢款體位都係男女互相擁抱，玩法類似龍舟掛鼓，但分別在於女方對腳係用力箝實男方條腰，好似樹熊咁攬實對方，都幾考體能㗎！

＜Drink From The Stink＞乜嘢都飲

唔少四仔作品一旦同個「Drink」字扯上關係，演出都會勁重口味。好似呢套由Venom Digital Media喺2007年推出嘅《Drink From The Stink》，就係代表作。影片由Sophie Dee、Kaiya Lynn、Tyla Wynn等脫星孭飛，佢哋喺片中真係咩都飲，無論咖啡、果汁、酒精都會變成調情工具。特別推介大家留意Sophie Dee嘅火辣演出，事關佢喺各大四仔頒獎禮中拎過唔少獎，應該幾嗒得杯落。

同場加映：酒後失身水川堇

酒後亂性係鹹片常見橋段，日本AV片廠WANZ更推出過人氣系列「因公司飲宴趕唔到尾班車」，講述男女主角喺公司聚會後發生嘅香艷故事，由水川堇主演嘅一套，更加係代表作。劇情好簡單，話說佢好心收留咗因飲酒而趕唔到尾班車嘅男下屬喺屋企過夜，孤男寡女嘅情況下，最終變咗床上肉搏……值得一提，呢位喺1995年出生嘅女優，好有女人味，演出過唔少扮演女上司、成熟女鄰居、人妻等角色。