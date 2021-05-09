視帝鬥戲！歐陽震華玩爆肚　馬德鐘忍笑接招過足癮

視帝馬德鐘夥拍另一視帝歐陽震華（Bobby）演出熱播劇《伙記辦大事》，飾演律師戴政君的馬德鐘坦言角色有很多內心掙扎位：「角色其實都幾脆弱，只係夾硬裝到好強勢保護自己同家人，後尾為愛嘅人做咗好多嘢。」他大讚這種深藏不露的角色很好玩：「好耐冇演過類似咁嘅角色，發揮上幾過癮。」他又難忘一鏡到底拍長10分鐘的法庭戲：「同賴慰玲拍，我要求大家情緒好啲，不如雙機一齊拍，好過癮、好享受，過程真係好似打緊場官司。」

他又透露與Bobby兩雄相遇有很多鬥智鬥力的火花：「同Bobby有幾多正面交鋒嘅戲，佢係警察，而我就係熟悉法律嘅人，大家點樣喺灰色地帶游走對付對方。」對於相隔逾20年再與Bobby合作，他大感開心：「好親切，之前大家碰面都會食飯。同埋有咁開心嘅對手，現場為大家帶嚟好多歡樂，但我嘅角色唔可以咁歡樂，所以係個矛盾位。（埋位前盡量唔講笑？）佢有時拍都會爆肚，我要接佢爆肚嘢，又要配合角色，用個好正經嘅手法。（忍笑好難？）有啲難，但幾好玩，成套劇拍得好開心。」

有幫兒子排戲

至於講到與現年22歲的兒子馬在驤曾父子檔拍廣告，兒子又有客串拍劇，問到可期待同場對戲？馬德鐘說：「冇刻意諗，我哋有一齊拍廣告，佢拍劇，我都有幫佢排戲，叫做暗地裏有對手戲。」兒子現仍在澳洲讀機械工程，問到畢業後可會讓他入行？他說：「畀佢自己選擇，佢依家享受讀書過程。（如果佢入行會支持？）係，值得試。（擔心佢做星二代大壓力？）如果好介意人哋講你，你會好辛苦，但佢個人本質幾放得開，所以OK。」他又讚囝囝面對鏡頭自然：「比我初入行好。（遺傳咗你嘅演藝天分？）都有啲。」

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眼鏡：Hugo Boss