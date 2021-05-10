【是日通勝】（一點居士）

辛丑年三月廿九戊午火除日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、下午1時至3時

宜：開業、求醫、作灶

忌：修廁、修篷、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

精神甚佳，能妥善管好自己的時間，做事高效！

金牛

腦部有點閉塞，未能及時接收有利事業的資訊。

雙子

心情不錯，待人接物的態度和善，利改善人緣。

巨蟹

不要忽略身邊人的提醒，可避免在工作上犯錯。

獅子

保持積極心態，加強與夥伴溝通，工作更順利。

處女

感情生活最忌索然無味，宜給另一半製造驚喜。

天秤

處理文件要打醒十二分精神，小心駛得萬年船。

天蠍

討好心儀對象不能盲摸摸，事前必須做足功課。

人馬

謹記先苦後甜的道理，該做的事就要盡快做！

山羊

共事者在拖你的後腿，心生不滿卻又無計可施。

水瓶

跟身邊人閒聊幾句，說不定會聽到有用的消息！

雙魚

人要向前看，宜整理壞情緒，勿沉溺於往事中。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠

是日沖煞，情緒不穩，行事要尊重他人意見。

牛

宜用心經營人際關係，以免招惹小人放暗箭。

虎

正財旺，事業發展如魚得水，可換來豐厚收入。

兔

財運低迷，投資要靜待時機，不宜貿然下注。

龍

做事作風沉穩冷靜，處理棘手問題得心應手。

蛇

桃花運旺，單身者多曝光，可結識不錯的異性。

馬

事業上出現小阻滯，逃避是不能解決問題的。

羊

信心足，口才佳，宜好好把握時機展示才華。

猴

有暗戀對象者宜大膽表白，姻緣要主動爭取。

雞

與同事交流要注意說話語氣，以免產生誤會。

狗

精力充沛，不妨把全副心思投入在工作上。

豬

人緣好，身邊人向你請教，宜積極回應。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

無法從頭來過 卻可重新開始

講了幾篇五行的重要性及與我們的關係，只要認識人生的五行喜忌欠缺，便可從衣食住行入手，安排自己所走的方向，包括用色方面。例如白色、金色屬金，綠色屬木，藍色屬水，紅、紫兩色屬火，啡黃和啡屬土，當知道自己五行欠缺，只要在日常生活或周邊環境多用就可以。不過，我經常看見有些客人過分理解，舉個例子，難道忌水的人便不喝水嗎？其實只要比例上所需元素較多，便可壓制其他五行影響。上次提及怎樣選擇和自己五行相應房屋，達到「宅命相配」的效果，之後便可開始按自己五行喜忌為家居作布置。

風水學理不離陰陽、五行、八卦，無論一山一水，一砂一路，任何建築物除了形象，也要看周邊環境配合坐落區域。譬如西區（金多），街道名稱及大廈名稱都要有多少分數，但不要過分執着；又如五行缺水，多找靠近海或河湖邊的居所，將有分加。再了解樓宇坐後有山或有高樓做你的靠山，靠山除了主自己的權力，也主有沒有貴人扶持及上司支持，試探討首富在深水灣的大宅作參考，前面明堂清晰可見，沒有遮蔽。當然同人唔同命，他的際遇是我之前所講的一命二運三風水四陰功（因果）有關，即因果法則的回響，就算今生不報，下世也會同你算帳。

古今悠長，春秋二字，人生一世，草木春秋，春生秋死，生死互根。一切從簡，化繁為簡，以簡制繁。多發菩提心，隨順，人心不古，突破方圓。