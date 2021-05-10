與前夫帶囝囝遊主題樂園　呂慧儀爆同行仲有…

藝人呂慧儀（阿蟹）參與綜藝節目《開心大綜藝》演出，與幾位媽媽級演員湯盈盈、周家蔚、姚瑩瑩及沈可欣等一同玩遊戲。談到母親節要開工，未能陪伴囝囝「蟹籽」，阿蟹說：「其實囝囝畫咗張卡送畀我，佢每年都會畫1張，我全部都好好收藏，同埋影低相做紀念。（唔帶埋佢入電視城一齊廌祝？）今日《愛．回家》開廠，之後又要趕過嚟，佢喺屋企睇電視都一樣啫。」

提到日前被發現與囝囝及前夫黃文迪遊主題樂園，阿蟹指其實自己媽媽亦有同行，原來是提前慶祝母親節：「冇話特別夾時間，但我一知道自己放假就安排喇。（玩得好開心？）係呀，最深刻係3年前同囝囝去過1間餐廳食飯影相，今次我哋又去返同1間餐廳，佢擺番同一個甫士，攬住個魚缸影相，我發覺佢真係大得好快，有啲唔捨得。」至於被攝入鏡的小女孩，原來是阿蟹朋友的愛兒，與「蟹籽」兩小無猜：「囝囝有朋友陪佢，都冇話要細佬或者細妹喇。」

談到《愛．回家》拍檔岑杏賢宣布懷孕5個月，阿蟹謂：「我哋都奇怪點解佢度蜜月去咗咁耐，終於等到佢宣布喜訊。依家佢佗得穩穩陣陣，大家都戥佢開心，最緊要健健康康，生個肥肥白白嘅BB，同埋安胎嘅時候睇《愛．回家》，BB一出世就會好開心。」