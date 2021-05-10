東方日報C1：雷劈潛水學校燒清光！余曉彤慘蝕過百萬

熱愛潛水的藝人余曉彤，2年前開設潛水學校圓夢，然而學校早前遭雷電劈中，發生火災，致價值過百萬的潛水裝備在15分鐘內化為灰燼，血本無歸！災場儼如廢墟，她為此喊足3日，滿目瘡痍的畫面及燒焦氣味至今仍揮之不去。

以「新八模」之名入行、曾掀起宅男搶購寫真熱的余曉彤（Hidy）向來是運動健將，身兼越野跑手及潛水教練，擁有15年潛水經驗，2019年，她與前夫、前甲一籃球員劉健明在赤柱開設潛水學校，可惜好景不常，2人同年離婚，去年學校又因疫情而停課，生意大受打擊。

冇金主全靠自己

禍不單行，早前學校因被雷電劈中而發生火災，所有心血付諸一炬，幸冇人受傷，她說：「行雷打中電箱，成間學校喺15分鐘內燒晒，當時真係好震撼，原來火燭係咁近嘅事，我花咗幾日去清理現場，真係好恐怖，啲嘢燒晒，嗰陣味揮之不去，個畫面仲喺我腦海，好彩冇人命傷亡，但財物就Total Loss。（有冇買保險？）冇。（損失幾多？）過百萬，所有學生嘅潛水裝備都燒晒。（好大打擊？）大打擊！我喊咗3日，好唔捨得！我潛咗水15年，逐少逐少咁儲裝備，儲到可以開學校其實唔容易，我又唔係有金主投資，要靠自己努力，但失去只係一剎那！」當年落手落腳裝修及修葺學校的回憶，至今仍歷歷在目。

「超級斷捨離」逼進步

學校化為烏有，但Hidy非常樂觀，視之為超級斷捨離：「唔係壞事，令你重新去諗點行，有個新方向，咁先令你進步。」她坦言火災前因疫情及禁聚令關係，她已開始轉為網上授課，問到學校會否重開？她指現時由業主負責重建，但她不想坐以待斃，會朝下個目標進發：「好在有好多前輩幫手，身邊好多人知道後，拍膊頭話會全力支持我，有前輩借地方同裝備，又陸陸續續有品牌畀好多嘢我，好開心。我有個網上平台，會繼續同唔同機構合作宣揚環保，又研發咗個保護珊瑚嘅防曬產品。」

新一年，Hidy有不少新挑戰，為海洋出力的她，應品牌邀請圍繞港島跑55公里，以幫助回收550個水樽，循環再造成波鞋。她最近又接拍了一個關於海上遊的電視節目，有機會駕駛遊艇：「我考咗6次終於考到船牌，可以學以致用。」

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