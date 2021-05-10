IB攻略：IBDP 2021考試3大攻略

今年的lBDP如常舉行的公開考試，5月初已經開始，會一直進行至5月20號，最後一科為心理學的Paper 2。筆者曾經都經歷過考高考的壓力，希望在此可以同各位IB同學分享一下備戰要項，讓大家可以溫習時更加有效率。

1.溫習Year by year的過往試題

如果同學還未有掌握所有Topic的IB考試，需要亡羊補牢，最快的方法不是溫習By Topic的練習，而是Year by year的過往試題才是重點。雖然做一年的考試卷子的確需時，但是這是唯一一個方法可以幫同學短時間內掌握整個課程的重點和考試問題。

2.選擇最近年的考試題目溫習

趕進度的同學不應該溫習10年之前的考試題目，應該溫習近5年的考試題目為主，因為題目會更加Update。當然如果同學以Level 7做目標，現在的你應該至少做了至少5-10年的歷屆試題，主力研究難度高的試題，另外做過的考試卷子可以重做，但是不用詳細作答，只要答案就可以。例如一些數學題目，你已經一望都知道計算方法，不需要浪費時間按計數機，可以直接跳過，省卻時間。

3.計時作答

最後，練習模擬試題的時候，可以用分數除時間作為作答時間單位。例如一份90分鐘的90分的考試卷子，同學就應該用1分鐘做1分，如果一條10分的題目就要計算時間自己要在10分鐘內完成，時間管理是同學不可以忽視的。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣