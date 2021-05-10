金宣虎擸過百萬票　孖徐睿知攞硬《百想》人氣獎

韓國演藝界盛事《第57屆百想藝術大賞》將於大後日舉行，由網民投選的電視劇與電影部門人氣男女演員獎，自上周一起在網上展開為期1周票選活動，將於今晚結束。

人氣男演員方面，去年憑劇集《Start-Up：我的新創時代》爆紅的金宣虎，由頭帶到尾，投票首天即拋離對手，目前以逾119萬票，力壓90.7萬票的宋仲基穩守No.1，基本上已穩奪人氣男演員獎，至於金秀賢現時以33.8萬票屈居第3位。

人氣女演員方面，《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知被爆是「恐怖情人」後，竟然有大批影迷不離不棄，她同樣由頭帶到尾，一直領先的她，目前以逾71萬票穩佔冠軍寶座，拋離現時有62萬得票的《哲仁王后》女星申惠善，以及20萬票的《月升之江》女星金所炫。

此外，話題韓劇《Penthouse》女星金素妍被視為視后大熱，而《雖》劇金秀賢將與《黑道律師文森佐》宋仲基、《Penthouse》嚴基俊、《惡之花》李準基及《怪物》申河均競逐視帝，宋仲基已落實出席頒獎禮，並會由秀智與申東燁擔任司儀。