日本食物系美甲　睇見都想食！

各位美甲狂人，除了平日常做的小清新畫花、氣質法式甲或時尚圖案美甲外，可有想過將將朱古力、牛奶糖、蛋包飯、飯糰甚至三文魚壽司都放上指尖？日本就有美甲師上述美食畫到甲上，不但圖案逼真，就連意境也很到位，讓人一眼就流口水，想吃一口！

日本美甲師nail_yuuuu一向擅長創作美甲，除了一般圖案精緻或加有閃石裝飾甲款外，也會將「食物」放上指尖，無論是鹹食抑或大家熟悉的經典日本糖果零食甲款，都超像真，讓人看到後都大叫「肚子餓了」和「很想吃下肚」！美甲師也貼心地將這些食物系甲片放上網售賣，讓無法抽空上美甲店的女孩，在家也能DIY美甲，讓指甲先吃！

鹹食系列

一些日常生活中經常吃到的鹹食，例如早餐必備的荷包蛋、麵包、飯糰、米果、玉子燒、香腸小章魚、番茄蛋包飯、三文魚刺身等，統統成為指彩設計，加上漂亮的顏色組合，還原度相當高。

甜食系列

吃完鹹點，當然要上甜吃！大概美甲師本身也愛吃甜，所以在其作品中不難發現森永牛奶糖、草莓朱古力、M&M朱古力豆、鐵盒果汁糖等日本經典糖果設計。這些幾可亂真的甲片放在真糖果旁邊，簡直讓人無法分清真與假啊！