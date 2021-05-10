唔識MIRROR！衛志豪被網友辣着　發千字文反擊

藝人衛志豪與網友爆罵戰！衛志豪昨日有份參與《開心大綜藝》直播，他在社交網上載限時動態直擊現場情況，怎料有網友傳送MIRROR開騷的相片給他，又留言指他的節目太老土，衛志豪嬲爆上載該網友的對話截圖，並發出千字文反擊！

他留言：「Sorry 我真係瞓唔著（着）！我想問吓識得我嘅朋友，有冇人可以答到我，呢個人究竟正職係做乜，友台工作人員、演唱會宣傳人員、藝人經理人、定保母？？？」又指昨日是母親節不想生氣，但被該網友辣着：「但呢位先生唔知點解係都要撩我，我真係忍唔住，你唔delete啲對話 我都冇咁嬲，你delete即係你覺得唔啱數，最憎啲人講過嘅嘢唔算數，答咗你咁耐，最後話可能send錯，咁我唯（惟）有講出黎（嚟）等大家評吓理，如果我有錯，我可以公開道歉。」

他透露昨日與《伙記辦大事》一同上《開心大綜藝》做嘉賓，與香港觀眾一同慶祝母親節：「我覺得係榮幸同埋責任黎（嚟）嘅，我地（哋）嗰部分短短幾分鐘嘅嘢，都排咗兩日，更何況一班表演嘅小朋友同埋四位上台又唱又跳嘅媽咪，我都唔知佢哋排咗幾耐！重未計台前幕後同埋幾位司儀！仲有就係，原本我冇親眼見到我都唔信，一位冇份演出嘅高層，我兩日綵排都見到佢一早企咗喺度，喺現場，睇採排俾（畀）意見，最後走嗰隻，佢之前睇咗幾多晚我就唔知啦！」

他又質問該網友：「同你又唔係好熟，我唔知你send呢啲說話俾（畀）我係咩意思，我以前做娛樂新聞十幾年，見盡大大小小明星藝人，大部分我都訪問過，好多都做咗朋友，我知道我每一句說話代表我自己嘅人格，所以我識得尊重別人，我唔知我個post有咩得罪你，你以咩身份同我講呢返（番）話？」

他更忍不住爆粗表示：「你可以話我演技差、口才唔好或者樣衰都得，但你唔可以抹煞一個節目成功與否，每樣嘢都有人鍾意有人唔鍾意，你唔鍾意想叫人認同你？個節目我都有份做，你想我俾（畀）咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友！個個都識十幾年！what the Fxxx ！」

最後他承認不認識MIRROR：「唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我，但我都佩服佢哋！祝演出成功。」又表示歡迎娛樂圈百花齊放。