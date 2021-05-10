言承旭「道明寺」回歸　1.8億網友力撐！

道明寺嚟喇！44歲台灣男神言承旭昨日在上海為新片《有一點動心》造勢，由於這是繼參演電影《我的少女時代》後，相隔6年再有新戲在內地上演，加上他向來行蹤低調，絕少出席公開場合，所以今次在上海現身，所到之處都是人頭湧湧，有大批粉絲及市民聞風而至，「#言承旭狀態」更迅即上熱搜榜，不到5小時已有1億8千萬網民熱討！

言承旭和有份參演《有》片的台灣歌手張信哲等，一天內先後要到上海天津的某大型商場，以及天津工業大學出席活動，但言承旭在緊密的行程下不單零疲態，全程盡展暖男作風，見到群眾熱情吶喊，他不斷揮手及展現燦爛笑容，期間更盡出「摸頭殺」、「比心」及「抱抱」三大「霸道總裁式」冧女絕招！

活動期間言承旭下台跟女粉絲對談，女粉絲突然問他：「你覺得我在左邊還是右邊？」令他一臉疑惑，原來女粉絲玩爛gag：「我在你心裏那一邊！」被逗得哈哈大笑的他主動發功，來一招「摸頭殺」，令對方驚喜狂呼，全場哄動！另外，他跟女粉絲玩遊戲時，再次施展「殺死朕」程度的冧女招，一邊甜笑一邊跟對方手拖手「比心」，冧得該女粉絲失去「常性」，竟情不自禁的伸手想攬腰時，他來者不拒並一手把對方擁入懷中，這招「霸道總裁式抱抱」再令全場尖叫！

之前短髮的言承旭現在留長髮，恍如當年在男團F4時期的長髮造型，更是《流星花園》「道明寺」再現，即令網民瘋狂熱討，並驚訝他狀態絕佳，不化妝不用濾鏡，無論真人或上鏡，依然高顏值，網民紛紛留言說要嫁給他：「帥氣不減當年，我要嫁給你！」、「還是那個道明寺，髮型也沒變，樣子也沒變！」、「都說他是全世界最帥的男人！看F4其他的成員...」、「只要嫁給你，我甚麼都不想要！」、「林志玲不識貨，她不要你，我要！」