【移居日本】融入日本社會「4難關」

香港人有多愛日本，也不用多說，惟旅行和生活是兩碼子事，如想移居日本，對如何融入日本社會，最好有多點了解。日本人民族性強，團結也排外，無論外國人在日本住多久也永遠被視為「外人」，在無形的社會階級中總是排最後。我們見慣日本的好，今次就嘗試赤裸裸地，揭示融入日本生活「難搞」一面，給有意移居日本的你多些心理準備。

【生活】自我規範 潛規密布

在日本你得時刻警惕，自己會否給別人帶來麻煩。例如別人趕路你要自動讓路，你想借路也得 Sumimasen（唔好意思）說不停；弄穢了地方自必要自己清理好；約人守時還不夠，更要「早5分鐘」到；說話任何時候都不能大聲，人在車廂手機必須轉靜音，這些在日本已是約定俗成的習慣，事事自我規範，只為不給別人添麻煩，而由此延伸的潛規則還有一大籮，例如搬了新家要送禮新鄰居，外遊也要給同事送禮答謝等，以表麻煩了他人的歉意，做漏了也是不可原諒的。

【說話】禮貌有餘 言不由衷

日本人說話有禮，有時甚至禮貌得太誇張，表達高興時總是百分百笑容滿面，表達歉意就一臉哀愁，表達認同就不停地給你「係 係 係」或「原來這樣」反應，表情十足，充滿誠意。但當你想問意見，日本人又總習慣跟你說「很好」或「沒問題」來附和你，即使他們心底其實並不覺好，也依然不想說出令你難受的話，這種本是尊重他人感受的善行，於對習慣有話直說的外國人來說，卻變成了困惑的「猜度遊戲」，溝通易產生誤會。

【工作】社畜常態 高壓過勞

在日本工作過的，定必感受過日本職場的「合群」文化，尤其在辦公室，你每個反應彷彿都要迎合團體、配合階級，主管說左，你不能說右，上級不走，你就不該下班，下班了也要酒聚應酬搞關係，獨立獨行絕對是罪，為公司鞠躬盡瘁，被視作理所當然，難怪日本打工仔有「社畜」之名。而日本企業有員工過勞死，早不是新聞，近廿年日本打工仔薪金更是不升反跌，不少都被改聘為非正規員工，工資遭減半，日本人尚且如此，可想像在日本的外國員工有多難捱。

【社會】不知變通 觀念傳統

有說日本這國家，全靠其民族性來支撐，也不無道理，有時看到日本政界醜聞，例如被揭露擅用公款旅行購物，也令人感覺荒謬兒戲。如有跟日本政府機關和銀行「打交道」經驗，也必領教過他們呆板不變通的辦事方式。另一方面，你亦會驚訝日本社會電子交易普及程度之落後；環保回收做得仔細，但食物包裝卻仍是層層厚；工作文件部分仍堅持要實體打印，銀行只認印章等等；這都反映日本人觀念仍頗傳統守舊。

小總結：壓抑自我成集體文化

日本人自小就被教育，要待人以誠，恭謹守規，卻漸漸養成壓抑自我，事事成全團體的習性，繼而在生活中，衍生出大堆繁文縟節和潛規則，加上日本人不慣明言，才引致非土生「外人」無所適從，愈想融入卻愈碰釘子。但總括而言，日本人的友善貼心、工作匠人精神，都是貨真價實的高質，日本文化仍是瑕不掩瑜，只要認清「長短優劣」不過度幻想，移民日本決心才不易動搖。