好煮意：中美洲炸大蕉 壓扁當多士
2021年05月10日 15:00
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用作早餐或下午茶的多士，經常以烤香麵包配不同餡料，是常見的吃法，網民immaculatebites早前利用中美洲流行的炸大蕉（Tostones）來代替多士。大蕉切粒後略炸令肉質微結實，輕壓成餅狀再炸至香脆定型，建議選擇未熟透的大蕉，炸時不易散開。抹上加了紅葱頭、菠蘿蓉、墨西哥辣椒和調味等拌勻的牛油果醬，最後放上煎香的蝦肉便完成。炸大蕉餅較一般多士多了一份果香，又不怕吸收澱粉質，和富口感的牛油果醬及微辛的蝦肉一起吃，效果出奇有趣。
材料：
未熟大蕉 2至3條
鹽 適量
胡椒碎 適量
油 適量
菠蘿蓉 8安士
牛油果 2個
Creole 辣椒粉 少許
蒜蓉 1瓣
墨西哥辣椒粒 1/4杯
紅葱頭碎 1/4杯
檸檬汁 半個
番荽碎 1/4杯
小茴香 1/4茶匙
橄欖油 1茶匙
蝦肉 1至2磅
做法：
1.香蕉切件炸香，拿起後壓成餅狀再炸至脆身。
2.燒熱1茶匙橄欖油，加蝦肉、Creole 辣椒粉、鹽炒熟。
3.牛油果蓉、菠蘿蓉、墨西哥辣椒粒、紅葱頭碎、小茴香、檸檬汁拌勻。
4.香蕉片上放上牛油果醬、蝦肉，灑番荽碎便成。